Un weekend al sapore di fragola

Le fragole, oltre ad essere buone e allegre, hanno molte virtù alimentari. Sono adatte ai regimi dietetici perché hanno poche calorie e contengono il 90% di acqua, possono essere consumate dai diabetici, hanno proprietà antipiretiche, antireumatiche, remineralizzanti, ipotensive, diuretiche, toniche, nutrienti. Le fragole sono inoltre lassative, antibatteriche e stimolano il sistema immunitario, le funzioni epatobiliari, il sistema nervoso e le ghiandole endocrine. Sono ricche di vitamina C, ferro, fosforo e calcio.

I fine settimana a tutta fragola sono due: il Festival della Fragola di Terricciola giunge alla 31esima edizione e, come di consueto, attrae turisti da tutta la regione. Nel magnifico scenario delle colline pisane, colorato di vigneti, uliveti, antichi casolari e cantine, la sagra è l'occasione per conoscere, nel giardino comunale, le deliziose fragole locali proposte in stand gastronomici, da sole o rivisitate in altri piatti. Ci sono anche i vini e altri prodotti locali e tante specialità gastronomiche. In programma anche giochi per i bambini e musica. Il programma è online sul sito

