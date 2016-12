Genova, Viaggiando il mondo

Ilospitala prima edizione di ", il Festival dedicato aicon oltretra conferenze, mostre, filmati e iniziative didattiche dedicate alle scuole. Teatro della manifestazione è il cuore turistico della città, tra. Tra i temi in programma, si parla di viaggi al femminile, sostenibilità, etica e accoglienza nel turismo. L'ingresso è libero per tutti gli incontri.

La manifestazione è declinata secondo due filoni tematici: il primo, "Viaggiando il mare" affronta temi come la storia, la navigazione, il lavoro, le tradizioni e le esplorazioni marittime, con mostre, proiezioni di filmati, conferenze e incontri con i protagonisti del settore, scrittori, giornalisti, sportivi, navigatori e velisti. La seconda area di interesse è “Viaggiando per Paesi e Regioni” e affronta gli argomenti di storia, scambi e legami di carattere socio-economico, turistico e culturale: tra i territori protagonisti la Liguria e due Paesi latinoamericani, Ecuador e Perù.

Il Festival è dunque un momento di incontro, di conoscenza e di divertimento per i viaggiatori di tutte le età, e si propone di sviluppare nei visitatori una nuova sensibilità e attenzione verso i temi della sostenibilità, dell’etica e dell’accoglienza nel turismo, attraverso esperienze e incontri. La manifestazione si svolge in collaborazione con Costa Edutainment SpA e con Mu.Ma Istituzione Musei del Mare e della Navigazione. Gli eventi, tutti a ingresso libero, si svolgono tra l'altro, presso l’Acquario di Genova, il Galata Museo del Mare, la Darsena, l’Area del Porto Antico. Il programma completo è online sul sito Internet www.viaggiandoilmondo.it . Per conoscere invece che tempo farà a Genova durante i diversi eventi, consultare il sito www.meteo.it

Tra gli eventi collaterali segnaliamo due mostre al Galata Museo del Mare (con ingresso a pagamento, incluso nel costo del biglietto del Galata): nella Saletta dell’Arte "Il Mare come Metafora" di Francesca Galleri - 40 oli su tela e tavola sul tema del mare, e nella Sala delle Esposizioni “Oltre il mare” di Antonio Nocera - 50 opere tra tele e sculture, anche di grandi dimensioni. Infine, presso Giglio Bagnara Gallery, in Via Roma 8/2, la mostra fotografica “Viaggiando il mare” di Andrea Majoli, che rappresenta il mare nelle sue molteplici forme ed in associazioni a sentimenti e valori umani. Ingresso libero.