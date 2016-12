Una giornata per provare la vela gratis

La giornata è l'occasione per visitare il nuovo circolo appena ristrutturato e storica sede dei corsi Horca Myseria, dove moltissime persone hanno sperimentato l'emozione di muoversi sull'acqua sospinti dal vento e hanno imparato la tecnica necessaria per divertirsi in sicurezza.



Per approfittare di questa simpatico "battesimo del vento" è consigliabile arrivare entro le ore 11.00, per registrarsi e prenotare il giro in barca (le prenotazioni chiudono alle ore 15.00). Per l'uscita in barca occorre portare un paio di scarpe con la suola di gomma da poter bagnare, un K-way, una felpa, jeans ed un ricambio completo… per scaramanzia! Nelle uscite in barca a vela non è da escludere una "scuffia", ovvero un rovesciamento accidentale della barca che manda tutti… a mollo. L'unico danno, in questo caso, è avere i vestiti bagnati, per cui occorre essere organizzati con un ricambio. L'organizzazione fornisce invece i giubbotti salvagente e tutta la simpatia necessaria ad innamorarsi della vela. E se si viene contagiati dal virus della passione velica, ci si può iscrivere a uno dei corsi proposti presso la Base di Domaso: le iscrizioni formalizzate durante l'Open Day HM, godono di una riduzione sulle quote. Chi vuole prenotare il posto a bordo, può farlo sul sito internet di Horca Myseria.