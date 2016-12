Ascoli Piceno celebra il Fritto Misto

foto Dal Web Ascoli Piceno si fa i fritti suoi con l'edizione 2013 di Fritto Misto, in programma da mercoledì 24 aprile a mercoledì 1* maggio. Una settimana all'insegna di sapori stuzzicanti per un viaggio tra le fritture tradizionali italiane e straniere, in compagnia di esperti,chef e… Fritti dal Mondo! La kermesse unisce il piacere della classica gita fuoriporta e di una ricca esperienza enogastronomica. o si fa i fritti suoi con l'edizione 2013 di, in programmaUna settimana all'insegna distuzzicanti per un viaggio tra le fritture tradizionali italiane e straniere, in compagnia di esperti,chef e… Fritti dal Mondo! La kermesse unisce il piacere della classica gita fuoriporta e di una ricca

La manifestazione, organizzata da Tuber Communications e Agenzia Sedicieventi, con il patrocinio della Regione Marche, della Provincia e del Comune di Ascoli Piceno e con la collaborazione di numerose associazioni di categoria del territorio, arriva alla sua nona edizione con l'intento di valorizzare la prelibata tecnica della frittura: la ricerca del tipico di qualità e la sua valorizzazione si uniscono a momenti di approfondimento per sfatare i pregiudizi e falsi miti che indicano la frittura come tecnica di cottura poco salubre e quindi da evitare. Il centro della manifestazione è nel Palafritto in Piazza Arringo, che tutti i giorni dalle ore 12.00 alle 15.00 e dalle ore 18.00 alle 22.30 propone i grandi classici della frittura italiana, come lo gnocco fritto emiliano, gli arancini, i cannoli e le panelle dalla Sicilia: fanno gli onori di casa le tipicità marchigiane con olive e cremini all'ascolana, proposte anche in versione gluten free. New entry del 2013 lo street food toscano con il panino al lampredotto fiorentino e i profumati fiori di zucchina e di acacia fritti. Non mancano i panzerotti e scagliuozzi pugliesi, la frittura di paranza, baccalà e carciofi alla Giudia dal Lazio ed i Frisceu genovesi. Sono molte anche le succulenti novità provenienti dal resto del mondo: partendo dalla Tempura giapponese, alle specialità fritte dalla Grecia, ai cibi esotici della tradizione sudamericana come arepas, l'arroz chaufa e i picarones. Ed ancora il gusto piccante del Messico, il tradizionale fish&chips inglese e le tipicità della cucina ucraina con chicken kiev, crocchette di vitello in salsa di formaggio e ali di pollo in salsa agrodolce.