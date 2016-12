Napoli, l'America's Cup dà spettacolo

foto

Le regate della America's Cup World Series, in programma a Napoli fino a domenica 21 aprile, portano nella città partenopea le barche più belle e veloci del mondo per un fine settimana all'insegna dello sport e del mare. Il campo di gara è visibile dal lungomare, per cui assistere alle regate, almeno in qualche misura, è piuttosto agevole anche per chi non si è accreditato alle postazioni privilegiate di Castel dell'Ovo o dall'esclusivo spazio dell' America's Cup Club . Ma in coincidenza con le regate, Napoli propone iniziative e intrattenimento anche per chi preferisce restare a terra.