Tra Italia e Austria: a Sölden, Vino in Quota

incontranella spettacolare scenografia dei ghiacciai di, in, per un fine settimana all'insegna deidasi svolge la dodicesima edizione diL'evento è dedicato a tutti gli estimatori dei vini e dei buoni sapori, ma anche agli appassionati della montagna, dello sci e del wellness.

è una splendida località di villeggiatura sia durante i mesi invernali che in estate; si trova a pochi chilometri dal confine con l'Italia e ben collegata con il nostro Paese. E' situata nella valle di Ötztal, alla quale si accede dall’Inntal, la vallata di Innsbruck, oppure dal suggestivo Passo Rombo, che la collega direttamente al territorio italiano. Il paese si trova a circa 1.300 metri di altitudine, ma è circondato da vette imponenti, tre delle quali sono oltre i 3.000 metri: Gaislachkogl (3.058 m), Tiefenbachkogl (3.250 m) e Schwarze Schneid (3.340 m), sempre innevate e perfettamente attrezzate per lo sci: qui si disputano annualmente alcune prove di Coppa del Mondo. Durante l'estate queste imponenti montagne offrono agli escursionisti infinite possibilità di trekking, camminate, percorsi in bicicletta e sport adrenalinici. (per informazioni www.soelden.com ).

foto Ufficio stampa

In particolare, l’Associazione delle Aziende vitivinicole del Burgenland si confronta con alcuni rinomati produttori di vini tedeschi e italiani, come Feudi di San Gregorio, Cantina Produttori San Paolo di Appiano e le toscane Duemani e Le Macchiole. Sono presenti anche alcuni famosi chef italiani e tedeschi, che con i loro piatti contribuiscono a trasformare la manifestazione in un evento gastronomico di altissimo livello. A fare gli onori di casa, Gottfried Prantl, 2 cappelli Gault Millau (16 punti) chef di cucina del Central SPA Hotel Sölden, la struttura alberghiera a 5 stelle nel centro di Sölden, che organizza l’evento. Tra gli chef ospiti Norbert Niederkofler del St. Hubertus del Rosa Alpina di S.Cassiano (2 stelle Michelin), Paolo Barrale del Marennà (1 stella), l’affinatore di formaggio Hansi Baumgartner, Joachim Gradwohl del Fabios di Vienna e il campione mondiale di pasticceria, lo svizzero Rolf Mürner.

Il programma è ricco di appuntamenti durante tutte le quattro giornate della manifestazione. La mattina è dedicata allo sci, in compagnia di famosi campioni, tra i quali Marc Girardelli, Günther Mader e Frank Wörndl: in loro compagnia si parte per avventurose escursioni sulla neve con degustazioni di vini a 3000 m di altitudine. La sera sono previste cene a tema preparate dai prestigiosi chef presenti: oltre alla “cena austriaca” e alla “Grande serata italiana e tedesca”, è in programma la “Big Bottle Party” a 2.200 metri di quota nel cuore dell’area sciistica di Sölden. Da non perdere le degustazioni di vini sul ghiacciaio, raggiungibile sugli sci oppure con il gatto delle nevi. L'atmosfera di festa è riscaldata da intrattenimento, cabaret e anche musica dal vivo, con melodie austriache e italiane, per una festa di primavera ricca di glamour.

In occasione della manifestazione, il resort cinque stelle Das Central Hotel Sölden, che ha ottenuto il riconoscimento di migliore hotel austriaco dalla Guida Gault Millau propone il pacchetto La proposta “Vino in montagna” con tre pernottamenti, partecipazione al programma Vino in montagna, skipass di due giorni e sciate con i campioni, utilizzo di tutti i comfort dell’hotel, dalla spa all’area wellness e fitness. Per informazioni: www.central-soelden.at