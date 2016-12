La natura da ammirare e da magiare

foto Dal Web

Insi celebra la primavera con due eventi all'insegna dellae della: nelsono al via lededicate allee alLa prima si svolgeed è dedicata alla riscoperta dell'impiego alimentare delle erbe selvatiche. La seconda ha per protagonista il tarassaco, o dente di leone, e le sue virtù culinarie e terapeutiche; si svolge. In tutte e due i casi, i ristoranti della zona propongono menù a tema per assaggiare questi prodotti della natura, ma i ristoratori spiegano anche quali sono le proprietà delle piante e come riconoscerle e utilizzarle. Sono in calendario anche iniziative collaterali aperte a tutti.