A Ferrara il Salone Nazionale delle Sagre

Più di cento sagre racchiuse in un solo evento, in cui gustare la migliore tradizione enogastronomica proveniente da ogni angolo d'Italia: il 13 e 14 aprile torna al Quartiere fieristico di Ferrara il Salone Nazionale delle Sagre e Misen (Mostrassaggi Interprovinciale Sagre Enogastronomiche).

Giunta alla sua terza edizione, questa manifestazione unica in Italia celebra le nozze tra la cucina di qualità e le tradizioni, tra i profumi e i sapori di Emilia-Romagna, Veneto, Puglia, della Sardegna, Valle d'Aosta, Umbria, Toscana, Campania e di altre regioni ancora.

Organizzato da Ferrara Fiere Congressi e dall’Associazione Turistica Sagre e Dintorni, con il patrocinio di Provincia, Comune e Camera di Commercio di Ferrara, il Salone permette ai visitatori di conoscere le tradizioni enogastronomiche di molte regioni presenti con stand per la vendita dei prodotti. Sono in programma anche corsi e laboratori di cucina, incontri tematici con gli esperti del settore e spettacoli e giochi per i più piccoli.

Il salone è aperto sabato 13 aprile dalle 10.00 alle 23.00 e domenica 14 aprile dalle 10.00 alle 21.00. Tutte le informazioniper la visita sono sul sito Internet www.salonedellesagre.it.

Ringraziamo Patrizia per la segnalazione