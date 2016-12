Perugia diventa Fantacity

aspettaper una tre giorni all'insegna dellae delsi svolge, settima edizione della manifestazione dedicata ai piccoli scienziati, attori, scrittori e, più in generale artisti in erba. Il centro storico della città, fra la Rocca Paolina e il Centro servizi Galeazzo Alessi, per tre giorni si trasforma in scenario di lDueper i più piccoli () e i più grandicelli, gli

Il cartellone propone ambiente e nuove tecnologie, manualità e creatività. I bambini possono scoprire i segreti della natura anche attraverso strumenti multimediali come “La natura va in città”, ricostruzione interattiva della vita animale nella polis del 21esimo secolo. Oppure hanno l'opportunità di costruire giocattoli nell'area "Gli occhiali magici”, oppure ancora scoprire e scrivere storie ne “Il teatro delle ombre”. Ma si possono anche creare cremine naturali ne “Il magico intruglio”, realizzare meravigliosi collage e origami nei “Sogni di carta, esplorare il mondo multimediale con i giochi interattivi offerti dalle LIM, le lavagne interattive multimediali.

Molto spazio è riservato alla tecnologia anche nell'area riservata ai più grandicelli: "Be blogger”, “Arrivano i Frogger” e “Animali sociali” sono momenti per discutere delle evoluzioni create dai social network, come Facebook e Twitter, a cui si aggiungono anche i laboratori di costruzione ed espressione democratica e di blog. Sempre per gli "Young" ci sono gli appuntamenti della “Fantasy Generation”, una serie di incontri con gli autori più acclamati: da Davide Roma a Simona Diodovich, fino a Fabio Mundadori. Fra gli ospiti, per i più piccoli e non solo, brilla anche il nome di Paola Zannoner, creatrice, per Giunti Junior, della saga “La banda delle ragazzine” a cui si ispira l’omonimo concorso di “Fantacity” 2013. Completano il programma i numerosi momenti di approfondimento culturale fra filosofia, inglese e spagnolo, musica e danza.

Il programma completo della manifestazione si trova sul sito Internet www.fantacity.eu