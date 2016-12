Etnaland, parco a tema… con vulcano

Apre i battenti il prossimoe promette spasso e diletto a tutta la famiglia: a, a pochi chilometri da, arriva, lapiù importante del Sud Italia, con, soluzioni tecnologiche ei di grande impatto adrenalinico. Il parco sorge in uno scenario naturale particolarmente suggestivo, nella piana che dalle pendici dell'Etna scende verso il mare, e si affianca al già collaudatostruttura realizzata nel 2001 che da tempo riscuote grande successo.

Il Parco – aperto al pubblico dal 20 aprile al 3 novembre – propone al pubblico alcuni divertimenti davvero spettacolari. Tra le venticinque attrazioni ricordiamo la Etnaland Tower, alta sessanta metri con la possibilità di essere “sparati” fino in cima e di precipitare a grande velocità, il coaster The Storm, con un treno che viaggia a oltre cento chilometri all'ora a trenta metri di altezza, fra giravolte e curve mozzafiato; le montagne russe Mine Train, che riproducono l'ambiente di una miniera siciliana di inizio Novecento; la dark ride interattiva The School e un'area dedicata ai più piccoli con tante attrazioni a misura di bimbo, il Castello di Ciclopino, dal nome della mascotte del Parco.

Il nuovo Parco si affianca e integra Etnaland Acquapark, struttura realizzata nel 2001, con piscine, scivoli, attrazioni acquatiche di vario genere, che anche nell'ultima stagione ha confermato un importante trend di crescita con circa trecentomila presenze nei due mesi di apertura. Nei prossimi mesi di luglio e agosto i due Parchi saranno aperti contemporaneamente: l'Acquapark di giorno, il Themepark di sera, per creare un polo del divertimento molto completo. Nella struttura si trova anche il Parco preistorico, con riproduzioni scientifiche a grandezza naturale di circa venticinque famiglie di dinosauri.