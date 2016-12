Portovenere: la vela incontra il tango

foto Ufficio stampa

Una simpatica iniziativa propone agli appassionati di mare e di musica una piacevole occasione per abbinare la navigazione a vela e il tango, Due discipline che non hanno in apparenza nulla in comune, se non il fatto di coesistere negli interessi di molte persone. Chi volesse mettersi alla prova in questo inconsueto mix, può godersi un fine settimana davvero particolare nella pittoresca cornice del borgo di Portovenere, in Liguria, per imparare o perfezionare i segreti della navigazione a vela e, nello stesso tempo, della danza più passionale del mondo.