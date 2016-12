Roma incontra il cioccolato

L’arte del fare ilartigianale arriva nella Capitale con, presso ilur in Viale America, sono in programmadel Cibo degli Dei con vino e grappa. E ancora sfide a colpi di praline, workshop per imparare a realizzare una Sacher e per i più piccoli laboratori e animazione. E, con la, l’arte del fare il cioccolato artigianale si scopre dal vivo.

La Fabbrica del cioccolato è un grande spazio nel quale assistere a tutte le fasi della lavorazione del Cibo degli Dei: dalla fava di cacao tostata ai cioccolatini finiti. Una imponente macchina per la macinazione del cacao trasmette la sensazione di essere all’interno di un vero laboratorio artigianale a cielo aperto, pronto a ospitare i visitatori tutti i giorni della manifestazione dalle 10 alle 19. Qui è al lavoro il maestro cioccolatiere Giancarlo Maestrone, pronto a guidare i visitatori nel Choco Word Educational, un viaggio alla scoperta delle origini del cacao o aiutarli a cimentarsi in mini-corsi di lavorazione del cioccolato artigianale ad uso domestico, per realizzare cioccolatini in casa. Dalle 15 alle 17 di sabato e domenica i più piccoli possono partecipare a tanti giochi a base di cioccolato nello spazio BabyCiok il laboratorio pensato per loro, in cui manipolare il cioccolato dopo essersi opportunamente armati di grembiuli, cappellini e attrezzi del mestiere. Dalle 17 in poi spazio alle degustazioni e al laboratorio che mostra come nasce una Sacher.

Per informazioni, www.romachocolate.it.