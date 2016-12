A Lonato del Garda c'è "Fiori nella Rocca"

L'evento offre per tutti gli amanti del verde, un percorso multicolore e profumato, che condurrà i visitatori alla scoperta della Rocca edificata nel XII secolo, una fra le più imponenti fortificazioni della Lombardia, da cui si gode un’impareggiabile vista sul bacino del basso lago di Garda. Accanto a fiori e piante , i gazebo di artigiani che realizzano oggetti e decorazioni per il giardino, un suggestivo angolo caffetteria e un ristorante a buffet per una pausa di gusto e relax, l’ Hortus Conclusus con animazione per i bambini.

foto Ufficio stampa

EVENTI PER TUTTI I GUSTI - Fra i molti eventi che animeranno la manifestazione, ci sono le lezioni gratuite che permettono ai partecipanti di creare un piccolo cesto di fiori, dal nome “Un Bouquet per la mia casa”. Per chi invece ama coniugare natura e cultura c'è l'evento "Natura e storia". La manifestazione si propone di far scoprire ai visitatori il patrimonio storico, artistico e culturale custodito all’interno del complesso museale di Lonato del Garda. I monumenti da visitare sono: la grandiosa Rocca visconteo veneta, la Casa del Podestà, una fra le più affascinanti Case–Museo italiane. Edificata nel quattrocento e radicalmente ristrutturata all’inizio del ‘900 per volere del senatore Ugo Da Como, che aveva acquisito una serie di antichi edifici ai piedi del castello per ricostruire e ridare evidenza alla cittadella medievale di Lonato, permette di immergersi nel gusto altoborghese per l’abitazione di fine Ottocento.

I visitatori saranno accompagnati alla scoperta delle sue 20 sale, arredate con mobili ed oggetti d’epoca, che racchiudono straordinarie collezioni ed opere d’arte, nonché una Biblioteca ricca di preziosi manoscritti, codici miniati e del “libro più piccolo del mondo”.

Per chi invece ama l'editoria, la manifestazione dedica anche alcuni momenti alla presentazione di nuove edizioni dedicate alla cultura dei giardini e del paesaggio caratterizza da sempre la manifestazione di Lonato. Quest’anno la presentazione inaugurale sarà dedicata allo splendido libro illustrato L’arcipelago nascosto curato da Paola Muscari, paesaggista, e Maria Pia Cunico, architetto del paesaggio, che racconta che giardino incredibile è il Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano. La seconda presentazione sarà dedicata al libro di Guido Giubbini Storie di giardini. Antichità e Islam. Il giardino europeo dal Cinquecento al Settecento. Lo storico curatore della rivista Rosanova presenta il primo volume della sua opera.