Alla scoperta dell'asparago piacentino

Il Piacentino propone profumi e sapori di primavera con un festival gastronomico dedicato all'asparago, una delle eccellenze locali, a cui si accompagnano tour culturali gratuiti per scoprire le bellezze artistiche di una provincia ricca di storia e di cultura. Da martedì 10 aprile a domenica 10 giugno si svolge infatti la “Rassegna Gastronomica dell'Asparago Piacentino”, occasione per scoprire tanti piatti inaspettati, come gli asparagi croccanti, la zuppa, i tortelloni, il pollo al curry, l'involtino di branzino, la mousse e addirittura il gelato all'asparago, e alcuni luoghi di grande interesse architettonico e culturale.

La Rassegna è un'occasione golosa per scoprire, oltre alle eccellenze gastronomiche del territorio, anche i gioielli d'arte e dell'architettura che costellano il territorio. Chi va a pranzo o a cena in uno dei ristoranti che aderiscono alla kermesse riceve infatti un coupon valido per entrare gratuitamente nei principali monumenti della città e delle zone vicine, come il Palazzo Farnese di Piacenza (con la Pinacoteca e i suoi prestigiosi musei), la Rocca di Castell'Arquato, i castelli di San Pietro in Cerro, di Gropparello e di Rivalta. Il coupon dà inoltre diritto all'estrazione di un premio: il fortunato vincitore avrà diritto a trascorrere una notte omaggio nella prestigiosa “Torre del Borgo”, antica dimora padronale quattrocentesca di Sariano di Gropparello oggi trasformata in raffinata residenza d'epoca.

Ma i menù a tema proposti dai ristoranti non sono l'unica occasione di incontro con gli asparagi: durante i due mesi della manifestazione sono in calendario sei appuntamenti con l'iniziativa "L'Asparago Scende in Piazza": .alcune delle più belle piazze di Piacenza e dei paesi della provincia ospitano esperti chef pronti a servire al pubblico assaggi di ricette a base di asparago, abbinati alle altre prelibatezze del territorio come grana, coppa, torta di patate e vini Doc. E i buoni sapori diventano ancora una volta l'occasione per fare un bel giro tra i monumenti e i capolavori d'arte della provincia. "L'asparago scende in piazza" sarà presente domenica 14 aprile a Cortemaggiore, domenica 21 aprile ad Agazzano, domenica 28 aprile a Carpaneto, domenica 5 maggio a Rivergaro, sabato 18 maggio a piazza Borgo a Piacenza (evento organizzato in occasione dell'iniziativa “La Notte dei Musei”), domenica 26 maggio a Monticelli d'Ongina. La rassegna si conclude

il 9 giugno con una grande festa nella centrale piazza Cavalli, a Piacenza: in programma happy hour, degustazioni di prelibatezze a base di asparago preparate dai grandi della cucina piacentina e accompagnate dai migliori vini del territorio, spettacoli musicali dal vivo.

Piatti dal gusto insolito e dagli incredibili aspetti nutrizionali: l’asparago è ricco di fibre importanti tra cui i frutto-oligosaccaridi-FOS, le vitamine B1, B6, A e C, l’acido folico e l’asparagina, che hanno un effetto antidepressivo e antiossidante. Gli asparagi aiutano poi a sviluppare la flora batterica intestinale, tengono sotto controllo il colesterolo, regolano la diuresi e il metabolismo del sistema nervoso.

Per concludere ricordiamo che in occasione della rassegna è stato predisposto il pacchetto turistico “Sogno d’Asparago” , con soggiorni a scelta in diverse strutture di charme della zona, aperitivi di benvenuto e menù a tema a prezzi particolarmente competitivi. Per informazioni Consorzio per la Promozione, Sviluppo e Tutela dell’Asparago Piacentino, sito Internet www.asparagopiacentino.com , tel. 0523.46.18.35.