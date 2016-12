Lucca e VerdeMura

si trasforma in capitale del giardinaggio:si svolge la sesta edizione dila mostra mercato dela organizzata dall’Opera dellee dal Comune della città toscana. Le mura urbane, di cui tra l'altro nel 2013 si festeggiano i 500 anni, ospitano come è ormai tradizione, una vera e propria festa di primavera nel verde, tra piante e fiori.

L’appuntamento è ben presente nelle agende di vivaisti, collezionisti appassionati e amanti del mondo vegetale di tutta Italia, come testimoniano gli oltre 15.000 visitatori della scorsa edizione. Come da tradizione la kermesse si svolge nell’atmosfera unica e suggestiva delle mura di Lucca e in particolare sul baluardo San Martino, sulla cortina della vicina porta Santa Maria, nelle cannoniere e sugli spalti, da cui si ammira uno splendido panorama sulla città e sulla regione circostante. Qui trovano posto più di 145 espositori: vivaisti di piante e specie orticole, arbusti, bulbi, attrezzi e arredi per il giardino e per l’orto. Accanto a loro sono presenti anche le eccellenze gastronomiche del nostro territorio.

Tre le mostre tematiche: la prima è dedicata ai variopinti Ranuncoli, uno dei generi vegetali più popolari che caratterizzano questa stagione, con uno dei massimi produttori del settore (Biancheri Creations); la seconda propone la Bougavillea, arbusto sudamericano dalle generose fioriture (in collaborazione con vivaio siciliano Tamoflor) e poi la tradizione locale con le Camelie della lucchesia (in collaborazione con vivaio Compitese Rhodhodendron di Antongiovanni). Per conoscere in dettaglio il programma si può visitare il sito www.verdemura.it, mentre per conoscere il meteo di Lucca nei giorni della manifestazione basta consultare meteo.it

I tre giorni della mostra sono poi l'occasione si alterneranno infine numerosi incontri con alcuni protagonisti del settore e laboratori presso gli stand dei vivaisti. Verdemura 2013 si avvale della collaborazione di Camera di Commercio di Lucca e di Banca del Monte di Lucca.

Orari: venerdì 5 aprile (ore 12-19),

sabato 6 aprile (ore 9.30-19)

domenica 7 aprile 2013 (ore 9.30-19) La vendita biglietti sino ad un’ora prima della chiusura)

Prezzo dei biglietti d’ingresso: Intero € 6,00, Ridotto € 1,00

Gratuito minori di 12 anni

Servizio gratuito di noleggio carriole e, all’esterno di Porta Santa Maria, area di deposito-consegna piante a cui poter accedere con l’automobile.