Adamello: il fioretto in alta quota

Ilè un luogo ben noto agli sciatori e agli appassionati di alta montagna: si trova nella, tra Ponte di Legno e Passo Tonale.si propone come scenario inconsueto e di eccezione per una disfida… in punta di fioretto con ilAd incrociare le lame sono due medaglie d’oro olimpiche della scherma,I due atleti si sfidano nello scenario naturale del ghiacciaio,

Il duello è davvero tra giganti: Andrea Cassarà è campione del mondo in carica, vincitore della coppa del mondo 2012 di fioretto, medaglia d’oro all’Olimpiade di Londra 2012 e attuale leader del ranking internazionale 2012; Giorgio Avola è un giovane emergente, vincitore di una medaglia d’oro olimpica a Londra e nono nella classifica assoluta di specialità. La scherma e il contesto naturale di queste valli a cavallo tra Lombardia e Trentino sono in perfetta sintonia: la purezza della disciplina e la forza di carattere degli sportivi ben si accompagnano allo scenario naturale incontaminato del paesaggio, tra le nevi del ghiacciaio e la maestosità delle montagne.

Il “Duello sul Ghiacciaio”, organizzato da Adamello Ski con il patrocinio della Federazione Italiana Scherma, è stato ideato e realizzato da StartBiz, con il sostegno di Fiat Panda 4x4, Comune di Ponte di Legno e Kinder + Sport.

Il ghiacciaio Presena è uno dei pochi ghiacciai dove è possibile sciare in primavera, ma oltre allo sci offre molteplici attività sportive all’aria aperta, dal free ride alle camminate. La cabinovia e la seggiovia conducono in cima al ghiacciaio e permettono la risalita anche a chi non è allenato a camminare. Sul ghiacciaio si trovano due rifugi che accolgono i visitatori per un momento di relax sotto il sole, una pausa all'insegna della buona cucina di montagna o una pausa di contemplazione della bellezza delle bianche cime circostanti.

Adamello Ski è un comprensorio sciistico situato in un quadro naturalistico unico, tra l’Alta Valle Camonica e l’Alta Val di Sole, a cavallo tra la Lombardia (provincia di Brescia) e il Trentino Alto Adige (provincia di Trento). Comprende sei località – Passo del Tonale, Ponte di legno, Temù, Vermiglio, Vezza D’Oglio e il ghiacciaio Presena – ed è facilmente raggiungibile da entrambe le regioni. E' noto è noto soprattutto come destinazione per gli sport invernali, ma offre grandi emozioni in ogni stagione.