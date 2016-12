L'Alto Adige festeggia la fioritura

Inil ritorno della primavera, segnato dallo sbocciare dei fiori dopo il lungo sonno invernale, viene celebrato come una festa. Nei dintorni di Merano, in provincia di Bolzano, i comuni dicelebrano lasecondo un particolare calendario di eventi,Anche nel 2013 questa popolare serie di appuntamenti, giunta alla sua 18° edizione, si annuncia come una vera festa dei sensi. Nell'ambito della kermesse si svolgono anche i due appuntamenti con la rassegna "Sapori del maso", una manifestazione che ha luogo sabato 6 aprile, e la "Festa dei masi in fiore", sabato 14 e domenica 15 aprile.

I "Sapori del maso", riunisce sabato 6 aprile fra le 8.30 e le 17.00 nel centro storico di Lana, una trentina di stand contadini e 4 stand gastronomici che offrono prodotti sani e contraddistinti dal marchio di qualità "Gallo Rosso", presentati dagli stessi produttori. Una vera festa di sapori per conoscere tante prelibatezze e prodotti tipici di questa regione.

La "Festa dei masi in fiore", il 14 aprile, apre poi le porte di cucine e cantine, proponendo un percorso lungo il paesaggio primaverile, supportato da un servizio navetta gratuito, per unire tra loro alcuni masi storici, in cui i visitatori dove possono degustare "alla fonte" i prodotti contadini di qualità.

Nel corso delle due settimane della "Festa della fioritura" sono poi in programma, escursioni in bicicletta e passeggiate tra i meleti in fiore, visite al museo della frutticoltura sudtirolese di Lana, tour tra i frutteti per conoscere le diverse varietà di mela e le loro caratteristiche e proprietà. Per conoscere il programma completo della manifestazione e tutti diversi appuntamenti, sito Internet www.lana.info.

Lana si trova nel cuore della Val d'Adige, a metà strada tra Merano e Bolzano. E' centro e punto di partenza di numerosi percorsi escursionistici, alcuni dei quali molto apprezzati e amati. Nelle immediate vicinanze si trova la zona del monte San Vigilio, completamente preclusa al traffico e particolarmente popolare tra gli amanti della natura. I castelli e le chiese che punteggiano il territorio dei dintorni sono collegati tra loro da sentieri storici e pittoreschi.