Lombardia: domenica tra piante e fiori

La manifestazione offre l'occasione di conoscere e acquistare piante ed essenze, ampliare le conoscenze sulle specie e le varietà di piante ornamentali per il giardino, sulle piante da orto, sul verde urbano e il paesaggio, sulla floricoltura. In più si possono esplorare le tipologie e le tecniche di produzione, la gamma di prodotti, e i modi in cui i produttori del territorio sanno realizzare il verde più adatto a ciascun differente ambiente. I professionisti del settore sono poi a diposizione per spiegare i modi di maggiore effetto per realizzare composizioni floreali, come si progettano i giardini, come si fa formazione.

I vivai che hanno aderito a Vaipervivai sono:

Vivai Nord di Lurago d’Erba, Floricoltura Pironi di Vertemate,Tagliabue Il Verde di Erba, Green Paradise di Civate, Archiverde di Eupilio, Az. Agr. Flor. F.lli Cappellini di Carugo

Alcune aziende florovivaistiche sono invece ospitate presso la sede della Fondazione Minoprio, a Vertemate con Minoprio: Il Germoglio (Dubino–SO), Coop. Soc. La Quercia (Mese-SO), Floricoltura Bonanomi (Osnago-LC), Carnini Irrigazione (Lazzate-MB), Europlant (Cermenate-CO), Alpiflora (Bellagio-CO), Demetra (Besana Brianza-MB), Saini (Casatenovo-LC), Ratti Alessandro (Mariano Comense-CO), Repoplant (Cornaredo-MI), Vivai Panzeri (Galbiate-LC), Fitoconsult (Varese), Archiverde (Eupilio–CO), Lombarda Serre (Grantola-Va), Cooperativa Albosaggia (Albosaggia-SO) e Smart Garden (Milano).

Ingresso libero ai vivai

Ingresso Fondazione Minoprio:

Euro 5,00 (intero) - 3,00 (ridotto).

Ingresso gratuito per i bambini fino a 10 anni.