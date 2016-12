Oasi del WWF: fuoriporta nella natura

Nelle giornate dialcunein varie parti d'Italiae si propongono come meta per le tradizionalio per una fda trascorrere alla scoperta di zone in cui la natura è incontaminata. Ecco alcune tra le numerose opportunità, lungo tutto lo Stivale, per scoprire le bellezze della primavera insieme agli esperti del WWF.

Tra le diverse mete, in Umbria è in primo piano l’oasi di Alviano che riapre i suoi cancelli al pubblico dopo mesi di chiusura per ripristinare i percorsi e le strutture danneggiati dall'alluvione del novembre 2012. La domenica di Pasqua è l'occasione giusta per scoprire la garzaia presa d'assalto dagli aironi cenerini, osservare il volo degli uccelli, i segreti dello stagno, le tracce degli animali del bosco (per informazioni lagodialviano@wwf.it ).

Per tutto il weekend sono aperte l’Oasi di Burano, di Orbetello e Bosco Rocconi in Toscana e l’Oasi Valle della Buora in Veneto. Domenica di Pasqua porte aperte anche all’Oasi di Astroni in Campania, un incredibile angolo di natura nel mezzo di Napoli. A Pasquetta, invece, ci sono iniziative speciali all’Oasi di Le Cesine, in Salento, con laboratori didattici per i bambini e per le famiglie, con visite guidate, a piedi o in bicicletta, alla scoperta delle orchidee selvatiche e prodotti tipici locali (Info e prenotazioni 329.8315714 o lecesine@wwf.it) . Più a nord invece l’Oasi Bosco di Vanzago organizza visite guidate nei sentieri che nel sottobosco già si animano con le prime fioriture, con possibilità di pranzare alla “Cascina Gabrina” all’interno dell’area protetta (340 9765211, www.boscowwfdivanzago.it ). Sono aperte anche Ripa Bianca di Jesi nelle Marche, l’Oasi di Bosco Camerine in Campania, l’Oasi Gole del Sagittario in Abruzzo e Valpedrina in Lombardia (contatti e info su www.wwf.it/oasi

Per chi ha in programma una mini-vacanza, invece, ci sono anche tre proposte di 2-3 giorni con pernottamenti in agriturismo e visita alle oasi di Miramare, Burano e le Grotte di Bussento, approfittando di speciali pacchetti per la Pasqua: (tutte le info su www.wwfnature.it