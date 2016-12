Pasqua, tra scienza e sport

Il Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano propone durante le vacanze pasquali, fino al 1°aprile, uno speciale programma di attività interattive per scoprire quanta scienza si nasconde nei gesti sportivi, nello speciale programma “Scienza & sport”, realizzato in collaborazione con Regione Lombardia e con il patrocinio di Coni – Comitato Regionale Lombardia.

Adulti e bambini, in compagnia degli animatori scientifici del Museo e ad allenatori professionisti, possono esplorare i segreti di un tiro a canestro e di un lancio di baseball, oppure come i materiali possono modificare le prestazioni di una racchetta da tennis, oppure anche il modo in cui si deve mangiare quando si fa sport, quali cibi sono più adatti e quanta energia consumiamo quando ci muoviamo. Tutte le attività vogliono stimolare l’apprendimento cooperativo: per questo i partecipanti sono invitati a fare esperienze e prestare la loro collaborazione. Le attività proposte fino al 1 aprile sono incluse nel biglietto d’ingresso al Museo, accessibili senza prenotazione o con prenotazione all’infopoint il giorno stesso della visita.