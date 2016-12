Gardaland festeggia la nuova stagione

Giovedì 28 marzo per Gardaland è un giorno speciale: è la data d'inizio della nuova stagione . E quest'anno ad inaugurare la stagione 2013 ci sono le stelle dei film di Madagascar che si esibiscono nel fantastico spettacolo “ Madagascar Live! It's Circus Time" . Tante le novità in programma a partire dalle sorprendenti stanze tematizzate “Gardaland Happy Circus” del Gardaland Hotel.

UNO SPETTACOLO IRRESISTIBILE - La stagione 2013 di Gardaland inizia giovedì 28 marzo con l’umorismo e la spettacolarità degli irresistibili personaggi dei film di Madagascar targati DreamWorks Animation. Saranno infatti loro le stelle del fantastico spettacolo dal vivo “Madagascar Live! It's Circus Time”, scelto per lanciare la nuova stagione di Gardaland Park. La trama dello spettacolo: come racconta il celebre cartone, i personaggi di Madagascar sono arrivati in Europa cercando di evitare la cattura da parte della terribile “acchiappa animali” francese, Capitan Dubois. Durante i loro tentativi di sottrarsi alle grinfie di Capitan Dubois incontrano un circo itinerante di soli animali e decidono di seguirlo per cercare di confondersi tra i suoi artisti. Iniziano così il loro tour in Europa esibendosi nei più strampalati e divertenti numeri. E la prossima tappa è proprio Gardaland dove stupiranno ogni giorno grandi e piccoli! Qui, la storia inizierà dal momento in cui gli Ospiti del Parco entreranno nel circense Teatro Tenda che ospita lo spettacolo. Gli agenti di Capitan Dubois perquisiranno gli spettatori sospettando che tra gli stessi possano celarsi i personaggi di Madagascar. Quando le luci si accenderanno avrà inizio l’esilarante spettacolo dal vivo con la gang di Madagascar che, accompagnata da abilissimi ballerini, canterà, ballerà e si lancerà in spericolate acrobazie.

UNA STAGIONE RICCA DI OFFERTE - Ma le novità della stagione 2013 sono anche le offerte che il Parco ha in serbo per i suoi ospiti a partire dallo speciale biglietto famiglia destinato ai nuclei da 3, 4 e 5 persone con bambini inferiori ai 10 anni. Il costo del biglietto famiglia è pari a € 29,50 a persona e prevede la possibilità di ricevere un buono per l'acquisto di un pranzo a soli € 6,50. Da non lasciarsi sfuggire anche l'irripetibile occasione di trascorrere favolose "Fantadomeniche" a Gardaland a soli € 25,00. E ancora, tantissime le offerte online sul sito www.gardaland.it . E' disponibile anche un abbonamento stagionale a soli €49,00.