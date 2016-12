In Emilia il Palio dell'Uovo

L'usanza è di antica tradizione: siamo infatti arrivati all'edizione numero 50. Il Palio dell'uovo trasforma il simbolo più tipico della Pasqua in protagonista di giochi e sfide particolari, che animano la cittadina di Tredozio , in provincia di Forlì-Cesena, e offrono una simpatica meta per le gite di Pasqua e Pasquetta. In questi giorni si rinnova l'usanza della battitura delle uova sode e si svolgono giochi esilaranti e spettacolari a base di uova di gallina.

Il rito risale a tempi antichi e costituisce una tradizione propiziatoria alla primavera La conquista del Palio rinnova la sfida annuale tra i quattro rioni del borgo lungo l'alveo fluviale del paese. La festa si apre con una sfilata storica in costume medioevale, in cui le contrade si presentano accompagnate dal seguito delle chiarine, dagli sbandieratori e con i paggetti che recano il Palio d'Argento: Il corteo attraversa il paese e si raggiunge il campo di gara.

L'uovo, crudo e cotto, è il protagonista assoluto della festa e "materia prima" dei quattro giochi di abilità in cui si cimentano i concorrenti. La gara "dell'uovo nel pagliaio"impone alle squadre di ritrovare circa 200 uova sode nascoste in un capiente pagliaio; il gioco "dell'uovo in bersaglio" consiste in un lancio di uova crude contro un maxi bersaglio, mentre la squadra avversaria fa del suo meglio per arrestarne la corsa dei "proiettili" intercettandoli con una pala di legno; c'è poi la gara "del tiro alla fune" sull'argine del fiume con le due squadre posizionate sulle rive contrapposte: ovviamente, la squadra battuta… fa il bagno. Alla fine c'è il gioco più spettacolare, la "battaglia delle uova crude": le squadre si combattono a rotazione in un incontro di abilità e precisione, con il lancio di 600 uova per ogni tornata.

Si comincia domenica 31 marzo alle 10.30 con la battitura delle uova, mentre nel pomeriggio si svolgono giochi e animazioni tra cui il campionato dei mangiatori di uova e il Palio "femminile". Alla sera, alle 21 ci sono i fuochi artificiali. Lunedì 1 aprile alle 15.30 c'è la sfilata e, a seguire, le gare del Palio.

L'ingresso è a pagamento: Palio: 3 euro Sagra: 3 euro

Il programma completo e tutte le informazioni sono sul sito Internet www.turismoforlivese.it.