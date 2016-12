Torino, primavera a passo di tango

Il festival ospita uno dei ballerini e coreografi più famosi e amati, Miguel Angel Zotto, protagonista di un grande spettacolo originale. Ci sono anche coppie di maestri internazionali accompagnate dal vivo da una grande orchestra, i migliori musicalizador per le milonghe notturne e le masterclass per approfondire tutti gli aspetti di una delle tradizioni più apprezzate al mondo.

Il primo “passo” di apertura della tredicesima edizione è in programma sabato 23 e domenica 24 marzo: le coppie tanguere sono chiamate a colorare di sensualità la piazza di Eataly Lingotto con i Flash Mob tangueri, momenti di puro spettacolo di strada in cui lo spirito del tango si anima al suono di una milonga a cielo aperto che si propone di coinvolgere cittadini e turisti. Il teatro e le performance dal vivo prevedono l’appuntamento con uno spettacolo che propone un viaggio ideale fino all’Argentina più vera, raccontando i sogni e la vita di un coreografo d’eccezione: Miguel Angel Zotto, ospite speciale e protagonista de Il Tango delle stelle, in scena giovedì 28 marzo insieme a tutte le altre star dell’International Tango Torino Festival. La musica dal vivo è garantita dall'Ensemble Hyperion. Alla fine dello spettacolo, per tutti gli appassionati, c'è la possibilità di provare i passi appena visti sul palco nella Milonga di Apertura al Club Almagro di Via Perugia 20 a Torino.

Milonghe per tutti con la Fiesta de Bienvenida, venerdì 29 marzo a partire dalle ore 23, nella consueta sede dell’8 Gallery al Lingotto: una serata indimenticabile con le esibizioni delle coppie formate da Sebastana Achaval y Roxana Suarez, duo nato a Buenos Aires che, dopo l’esordio dello scorso anno, ritorna da protagonista al Festival di Torino, da Damian Rosenthal y Celine Ruiz, protagonisti della nuova corrente di Tango Nuevo, e da Erna y Santiago Giachello pronti a stupire con il loro stile elegante che combina istinto e rigore tecnico.