Stramilano 2013: pronti, partenza, via!

L'appuntamento con laè per tutti: atleti amatoriali e professionisti, giovani e meno giovani, famiglie e bambini: l'unico requisito è essere appassionati dellaed essere pronti ai nastri di partenzaper laLe gare in programma sono tre:, pronte a partire lungo le vie di una Milano piena di musica e di allegria, per sottolineare lo spirito di amicizia, solidarietà e sana competizione, da sempre i valori fondanti della manifestazione. Madrina dell’edizione 2013 èvoce inconfondibile dila radio che da otto anni sponsorizza l’evento e che con il suo staff e la sua musica accompagna tutto il percorso dei maratoneti. accogliendoli poi all’Arena Civica per la festa conclusiva.

Il via alla Stramilano è segnato dai tradizionali colpi di cannone del Reggimento di Artiglieria a Cavallo“Voloire” e dal suono delle trombe della fanfara dei Bersaglieri in corsa. I primi a partire da Piazza Duomo alle 9.00, sono i partecipanti della Stramilano dei 50.000, la non competitiva di 10 km aperta a tutti, La "corsa a ritmo libero” segue la cerchia delle mura spagnole in un tracciato molto lineare tra le vie più belle di Milano.

Alle 9.30 sempre da Piazza Duomo, accompagnata da un allegro lancio di palloncini rossi, parte invece la Stramilanina, la mini prova di 5 km, tutta dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie, lungo un suggestivo percorso nel cuore della città, da Corso Venezia a via S. Andrea, da Montenapoleone a Piazza Castello, dove un ricco punto di ristoro. Attende i partecipanti

Infine, alle 11.00 scocca l'ora della 38esima edizione della Stramilano Agonistica Internazionale, il percorso di mezza maratona tra i più famosi d’Italia sulla classica distanza di 21,097 Km. Si parte da Piazza Castello e si segue un percorso pianeggiante e velocissimo, grazie ai lunghi rettilinei e alle poche curve, Tra i partecipanti spicca la presenza delle maglie azzurre dei militari dell’Esercito, quasi un migliaio provenienti da tutta Italia: il reparto militare che parteciperà con il maggior numero di atleti sarà premiato con il trofeo dedicato al Capitano Massimo Ficuciello, caduto in missione in Iraq.

L’Arena Civica, meta finale delle tre gare intitolata al celebre giornalista Gianni Brera, accoglierà al termine tutti i runner, grandi e piccoli, con momenti di relax, musica, divertimento e ristoro, e qui si svolgeranno le premiazioni

La Stramilano, oltre a essere un momento di sport e di divertimento, è anche occasione di socializzazione e di solidarietà. La manifestazione sostiene, come sempre, numerose associazioni: il Centro Benedetta D’Intino, no profit a difesa del bambino e della famiglia, l’associazione Amici di Samuel per i traumatizzati cranici, la Fondazione G. e D. De Marchi per la lotta alle malattie dell’infanzia, Faraja House per i ragazzi di strada in Tanzania. Da quest’anno Stramilano affiancherà, inoltre, nel progetto Walk of Life, la Fondazione Telethon, la charity per la ricerca scientifica delle malattie genetiche rare.

Il Comitato Organizzatore, presieduto da Camillo Onesti, opera con il patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Milano, Provincia di Milano, IAAF, Fidal e CONI e con il supporto di Banca Popolare di Milano,Adidas, Toyota, Parmigiano Reggiano.

Comitato Organizzatore, Via L. Valla 16 - 20141 Milano

segreteria@stramilano.it