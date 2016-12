A Milano tre giorni con la birra

Per tre giornisi trasforma in ccon l'ottava edizione dell'Ila manifestazione itinerante dedicata alla promozione dellain programma nel capoluogo lombardo da venerdì 22 a domenica 24 marzo. Come di consueto, ci sono degustazioni, laboratori, spettacoli musicali ed eventi dedicati a diffondere la conoscenza del mondo birrario artigianale italiano: a tutte queste iniziative si aggiunge la Mostra Mercato del vinile e del CD unita ad un colorato Vintage Marketplac, in contemporanea all'iniziativa.

L'edizione del 2013 ha luogo all'interno dei locali dell'East End Studios - Studio 90, su una superficie raddoppiata rispetto a quella della passata edizione. L'Italia Beer Festival, organizzato dall'Associazione Degustatori Birra, è la storica manifestazione interamente dedicata al mondo dei microbirrifici artigianali. Ne sono presenti son una trentina, con centinaia di birre diverse: Amiata; BQ; Bi-Du; Birradamare; Birrone; Brewfist; Croce di Malto; Del Forte; Doppio malto; Endorama; Extraomnes; Foglie D'erba; Freelionsbeer; Gambolò; Geco; Hibu; Kamun; La Mia birra; Lambrate; L'inconsueto; L'Orso Verde; Manerba; Retorto; Rurale; San Paolo; Sibter Himmel; Toccalmatto; Trami; Un Terzo; Valcavallina.

Ci sono le specialità premiate in tutto il mondo, ma anche le nuove birre realizzate con aggiunta di segale Rye Apa o con l'aggiunta di frumento American Wheat, e poi le Black Saison e le Black Apa oltre a birre maturate in botti di grappa, whisky, Amarone o Sagrantino.

A disposizione dei visitatori ci sono gli stand dedicati alla birra e i banchi d'assaggio di prodotti artigianali del settore gastronomico, tra cui la schiacciata con salumi maremmani, i panini con prosciutto cotto iberico, le spianate con squacquerone artigianale, i panini con la salsiccia artigianale, le verdure grigliate, la focaccia con porchetta di cinta senese. Le birre in degustazione vengono da tante regioni diverse, tra cui Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Lazio, Toscana e Friuli Venezia Giulia.

Oltre a scoprire le birre artigianali, i visitatori possono partecipare gratuitamente ai laboratori per imparare a degustare la birra e per arricchire il proprio bagaglio di conoscenze (iscrizioni su laboratori@degustatoribirra.it). Questo il calendario: venerdì 22 marzo ore 18.00 corso di degustazione per neofiti; ore 19.30 le birre senza glutine; sabato 23 marzo: ore 14.30 corso di degustazione per neofiti; ore 16.00 la valorizzazione del prodotto: marchio, rapporti con fornitori e rivenditori; ore 19.00 le birre maturate in botte. Domenica 24 marzo: ore 16.30 corso di degustazione per neofiti; ore 18.30 homebrewing: la produzione casalinga della birra.

Si può anche partecipare al gioco a premi Italia Beer Quiz:, collegandosi alla pagina Facebook dell'Italia Beer Festival e rispondendo alle domande si possono vincere magliette dedicate all'evento e altre sorprese. Ad allietare le serate inoltre ci saranno i concerti di alcuni gruppi musicali: venerdì 22 British Steel; sabato 23 The Choice e Moebius quintet.

Il biglietto di ingresso di 8,00 euro dà diritto ad un porta bicchiere da collo e ad un bicchiere serigrafato da degustazione provvisto di tacche da 10 e 25 cl.

La manifestazione si svolge allo Studio 90 (East End Studios, via Mecenate 90) con i seguenti orari: venerdì 22 marzo (17.00-02.00); sabato 23 marzo (12.00 - 02.00); domenica 24 marzo (12.00 - 24.00). Per maggiori informazioni: www.degustatoribirra.it