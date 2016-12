A Milano l'orto si fa chic

Ilsi fa trendy a, la mostra-evento in programma adaneiquattrocenteschi dellaLa manifestazione proponecome hobby piacevole, ma anche come passatempo portatore di, come. A disposizione dei visitatori (l'ingresso è gratuito), ci sono la, lea chilometri zero e poiuna sezione dedicata al

La manifestazione, che si propone come appuntamento fisso in vista di Expo 2015, punta a coinvolgere chi abita in città e invogliarlo a coltivare ortaggi ed erbe, oltre che fiori, anche nei ristretti spazi offerti dalle abitazioni di città, conservando però un occhio di riguardo nei confronti dell'aspetto più decorativo e "modaiolo" dei vegetali coltivati.

Ortochic si svolge nell’ambito della manifestazione "Arte da mangiare - mangiare Arte" con il suo “Orto d’Artista: dalla semina al raccolto”, da molti anni appuntamento fisso per la cultura milanese, con il patrocinio di Regione Lombardia, Comune, Provincia di Milano ed Expo 2013. Oltre alla mostra mercato con tutto ciò che serve per creare un orto in città, è in programma il mercato di specialità a chilometri zero di Popogusto che si svolge in contemporanea sabato 23 marzo all’interno dei chiostri.

Per vivere in prima persona le molteplici esperienze dell’orto si può sfruttare la ricca serie di workshop e laboratori creativi proposti da Ortochic: si può imparare a creare un orto sul balcone, a realizzare capi d’abbigliamento sfruttando i coloranti derivati dagli ortaggi, o a realizzare oggetti diversi con fiori, frutta e ortaggi, realizzare e decorare dolci a tema nel laboratori di cake design. Per i bambini ci sono iniziative ad hoc, come percorsi sensoriali e trucco floreale da imparare magari insieme alla mamma.

Uno spazio è riservato poi alla moda, che in questi ultimi tempi sta ripercorrendo con frequenza il tema green con creazioni, tendenze e oggetti. Ortochic presenta quindi alcuni brand giovani che hanno saputo interpretare questa ispirazione, oltre a incontri con esperti di moda e live show.

Un'area a parte è dedicata al mondo degli sposi: gli ultimi trend in tema di matrimonio guardano al verde, ragion per cui Ortochic riserva a chi ha in programma di dire sì una serie di proposte ecosostenibili, creazioni green, salottini sul tema delle ecospose e workshop per creare bouquet fuori dal comune che abbinano fiori a contaminazioni orticole.

Ortochic, che ha già in previsione un'edizione autunnale in calendario per il prossimo ottobre, è frutto dell'iniziativa di tre brillanti esperte di comunicazione: Chiara Besana, giornalista di costume, direttore ed editore di Oggi Sposi-La rivista, free press dedicato al mondo del wedding e del lifestyle diventato anche canale web; Daniela Di Matteo, esperta di fiori e piante, amina del blog verde Fiori e foglie; e Francesca Lovatelli Caetani, trend setter ed esperta di moda e tendenze, direttore di Web Spot Magazine, quotidiano online di informazione, lifestyle e intrattenimento.