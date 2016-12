Eurochocolate approda a Gardaland

Eurochocolate propone, nei due giorni dell'iniziativa, animazioni e gioco in tema cioccolatoso, con dolci scatti fotografici, mascotte vestite ad hoc per l’occasione e golose sorprese, tutte da leccarsi i baffi. I visitatori possono cedere alle tentazioni del palato nel Gardaland Chocolate Show, il grande emporio del cioccolato per tutti i gusti; oppure nella Boutique del cioccolato, con tante proposte di cioccolato artigianale; sono presenti i Costruttori di Dolcezze, con la gamma completa di proposte al cioccolato o ad esso ispirate, e i ChocoGadget, per portare a casa golosi souvenir. E per inaugurare il clima primaverile c'è la dolcissima spiaggia Spalm Beach, con tanto di sdraio ed ombrelloni, per una rilassante pausa in compagna di pane, cioccolata… e Prezzemolo, storica mascotte di Gardaland.

Eurochocolate rappresenta per Gardaland il weekend introduttivo alla stagione 2013 del Parco, che sarà inaugurata giovedì 28 marzo - con “Madagascar Live! It's Cirus Time" , spettacolo dal vivo con i simpatici personaggi dei film di Madagascar targati DreamWorks Animation. Accccompagnati da abili ballerini, i protagonisti della celebre pellicola canteranno, balleranno e si lanceranno in spericolate acrobazie circensi. Sabato 23 e domenica 24, la magica atmosfera del Parco vedrà alternarsi fantastiche attrazioni, emozionanti spettacoli con giochi, animazioni, dimostrazioni e laboratori legati al mondo del cioccolato e … firmate Eurochocolate.

Chi sceglie di pernottare nella magia atmosfera del parco può approfittare dell'ospitalità del Gardaland Hotel: qui il "Cibo degli dei” è celebrato con uno speciale allestimento con goloso cioccolato, palloncini e stelle filanti e il peluche di Prezzemolo

Inoltre, nei giorni dell’evento, lo speciale biglietto di ingresso al Parco è disponibile al costo unico di 15,00 euro sia per il biglietto intero che per quello ridotto… e, con l’aggiunta di soli 6,00 euro, è possibile visitare anche le marine di Gardaland SEA Life Aquarium.

Tutte le informazioni sono sul sito del parco www.gardaland.it e su quello di Eurochocolate: www.eurochocolate.com