A Genova la Fiera di Primavera

Prende il via vl'edizione numero 44 di, la grande: dieci giorni e dieci sere a ingresso gratuito per comprare, scoprire novità e rilassarsi in un’atmosfera divertente per visitatori di tutte le età. I temi sono numerosi e per tutti i gusti: dall’area “Condomini intelligenti per una città intelligente” per la riqualificazione degli edifici verso la “Smart City”, alla mobilità sostenibile con le prove dei veicoli elettrici di ultima generazione; dai corsi di cucina e di cake design alla gara di regolarità per le auto d’epoca, alle photo session per aspiranti “testimonial”, dalle prove in mare con i gommoncini della Federazione Italiana Motonautica al “pesca-aperitivo” di Mare in Italy.