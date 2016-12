Milano incontra la cultura celtica

Il padiglione 2 dellacelebra lacon il, per la prima volta un palinsesto ricco di artisti di fama internazionale, per un tuffo nel magico mondo dell’Irlanda, per vivere ed assaporare lo spirito di questa festa e conoscere più da vicino usi e costumi celtici. Una kermesse all’insegnacon tantein programma ea cura dell'Associazione Celtic Projet.

DANZE E CONCERTI - Il programma di appuntamenti musicali e danzanti è molto ricco. In scena durante l’ultima serata della manifestazione "Lord of the Dance" – il Corporate Event che regala agli spettatori oltre 30 minuti di “best of” del più grande musical di danza irlandese di sempre. Oltre alla voce di X-Factor, Dorina, in versione Irish accompagnata dalla storica band Wooden Legs per la “Extreme Irish Music”, spiccano tanti nomi celebri del panorama musicale internazionale, come The Danann dall’Irlanda, The Orthodox Celts dalla Serbia, Paddy Murphy dall’Austria e gli italianissimi Dirty Bastards. Per gli appassionati di danza spiccano le performances degli Avalon Celtic Dances e le esibizioni dei ballerini dell’accademia di danza Gens d’Ys.

CONFERENZE – All'Irlanda, terra affascinante e misteriosa, alle sue storie, leggende e tradizioni è dedicato un nutrito programma di conferenze tenute da studiosi ed esperti del settore. Un tuffo nella “Patria del Cuore” di J.R.R Tolkien Irlanda a cura del Dott. Paolo Gulisano e una breve sosta su “L’isola del destino: druidismo e cristianesimo, intreccio di spiritualità nel cuore dell’Europa", un istruttivo confronto della cultura irlandese prima e dopo il Cristianesimo. E ancora, "Mitologia Celtica e Nordica nelle fiabe dei Fratelli Grimm”, e “La prima facoltà degli Irlandesi: il connubio tra musica e parola nella cultura d’Irlanda” a cura del Prof. Enrico Reggiani, docente dell’Università Cattolica di Milano.

GASTRONOMIA - Gustosi e antichi piatti per deliziare il palato, dolci sfiziosità da scoprire accompagnati dalla tradizionale birra scura, la Guinness, altre degustazioni di birre artigianali e dall'immancabile idromele. Oltre ad assaggi e degustazioni sono in calendario presentazioni

e conferenze.

SPORT - Sabato 16 marzo si disputa la finale del Torneo 6 Nazioni, il più importante torneo internazionale di Rugby. I match sono trasmessi durante la giornata grazie alla collaborazione con Sky, all’interno del padiglione della fiera. In programma anche stage di danza irlandese, a livelli differenziati, con l’Accademia di Danze Irlandesi Gens D'ys, Per i ballerini provetti il Festival propone anche lo stage di Irish Heavy Shoes con i ballerini di "Lord of the Dance", il musical di danza irlandese più famoso di sempre.

BAMBINI - Area di animazione e tante attività a cui partecipare. Sabato 16 e domenica 17 in programma uno Stage di Rugby per bambini e ragazzi da 6 a 14 anni.

Biglietti disponibili su ticketone.it

Informazioni e programma completo su: www.sanpatriziomilano.it