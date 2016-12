Cartoomics 2013, mondo di fantasia

CARTOOMICS 2013 – Il 2013 per Cartoomics, lo storico salone milanese dedicato ai fantastici mondi del Fumetto, dei Cartoons, dei Cosplay, della Fantascienza, del Fantasy e del Collezionismo è l'anno del suo ventesimo compleanno. E per festeggiare la ricorrenza in grande stile, il salone, presente dal 15 al 17 marzo presso il Padiglione 8 di FieraMilano Rho, si è donato una nuova location in Fieramilano a Rho e un ricchissimo programma di eventi, mostre, incontri, sfilate, proiezioni e anteprime con ospiti d’eccezione e tante sorprese, a cominciare dall’esclusivo album a figurine realizzato in collaborazione con Panini, distribuito gratuitamente a tutti i visitatori insieme al Catalogo Ufficiale della manifestazione.

NOVITA' 2013 - Tra le tante novità dell'edizione del Ventennale c’è l'Agorà completamente riprogettata e duplicata: sono infatti due gli spazi riservati agli incontri con gli autori, alla presentazione delle novità dei maggiori editori e ad attività con ospiti speciali. Da segnalare: gli incontri con Mario Gomboli, Tito Faraci ed Enzo Facciolo per festeggiare i 50 anni di Eva Kant, l'incontro sui 50 anni di X-Men, condotto da Dario Fonti, e le consuete presentazioni delle novità editoriali di Star Comics, Panini Comics, PlanetManga, RW/Lion, oltre alla presentazione della lineup primavera-estate degli anime giapponesi editi da Dynit condotta da Carlo Cavazzoni.

Altre novità dell’edizione 2013 sono i due eventi dedicati al cinema di genere autoprodotto e a basso costo: Cartoomics Fan Film Festival, la prima rassegna dedicata ai cortometraggi realizzati dagli autori che si ispirano al grande cinema di fantascienza e horror, all’universo dei fumetti, delle graphic novel e ai videogames, e il primo Movie Makers Lab che consiste in una serie di corsi e workshop gratuiti in programma durante i tre giorni del Salone per imparare, insieme ai più grandi professionisti del settore, tutti i segreti e le tecniche per realizzare un film di genere, un cortometraggio o un cartone animato. Anche Cosplay City, la grande area dedicata ai cosplayer con le sue sfilate, i contest e il suo carico di allegre novità torna Cartoomics, presenta la sua novità: l’attesissima Cosplay City Cup. Infine un'altra novità del 2013 è l’Area Action dedicata agli amanti dell'azione nel fumetto, nel cinema e nella letteratura. Protagonista assoluto è Bruce Lee, indimenticabile protagonista di spettacolari film di Kung Fu, celebrato con una mostra-omaggio con manifesti e locandine provenienti dall’archivio di Fermo Immagine.

LA NUOVA AREA FANTASY – Si chiama La Foresta Magica ed è la nuova area Fantasy di Cartoomics grazie alla quale i visitatori potranno varcare le soglie di una vera e propria foresta abitata da elfi, gnomi, fate e cavalieri, vivere a stretto contatto con un universo incantato giocando ai più noti Gioco di Ruolo dal Vivo e venendo letteralmente rapiti da mostri del caos e pittoreschi personaggi e tanto altro ancora. L'edizione di quest'anno è dedicata a Tolkien, il padre della letteratura fantasy, che sarà celebrato con una mostra e una serie di incontri, realizzati in collaborazione con la Società Tolkieniana Italiana.