A Roma la Festa del Libro e della Lettura

prende il via la quarta edizione dila grande Fpromossa e organizzata dallain programma nella Capitaleall'. Le parole, le analisi e le riflessioni degli scrittori tra politica ed economia, cultura e società, crisi e futuro sono per quattro giorni la prospettiva e il punto di vista da cui partire per comprendere, tema conduttore dell'edizione 2013 della manifestazione.

Libri come ha idealmente abbracciato l'intera stagione invernale, grazie a una intensa serie di anteprime che ha avuto come protagonisti Serge Latouche, Javier Marías, Sylvie Goulard, Mario Monti, Wilbur Smith e David Grossman. Ma giovedì 14 marzo, la Festa entra nel vivo e focalizza la sua attenzione sull'Europa, fil rouge della kermesse, analizzandone i malumori e le prospettive. Molto nutrita e qualificata è la presenza degli autori internazionali, tra cui Javier Cercas, Petros Markaris, Fernando Savater, Catherine Dunne, Angelica Klüssendorf, Uwe Timm, Frank Westerman, Miljenko Jergović, Dragan Velikić, Matti Rönkä, chiamati a ragionare su sfide e problematiche che permeano il presente e il futuro del continente, in un ciclo di incontri che prevedono anche due maratone collettive: la prima è affidata agli scrittori, la seconda a un gruppo di sociologi, economisti e accademici.

Libri come si propone anche di riflettere sulle trasformazioni sociali che stiamo attraversando, concentrandosi sul problema del lavoro, in compagnia dell'economista Tito Boeri e del segretario generale della CGIL Susanna Camusso; e su quello dei diritti con il giurista Stefano Rodotà e il sociologo Guy Standing. Spazio anche ai protagonisti della narrativa e della saggistica, attraverso lo stimolante percorso del dialogo. L'elenco degli ospiti è molto lungo: tra gli scrittori ricordiamo Simonetta Agnello Hornby, Niccolò Ammaniti, Andrea Bajani, Aldo Busi, Andrea Camilleri, Massimo Carlotto, Gianrico Carofiglio, Giancarlo De Cataldo, Maurizio De Giovanni, Paolo Di Paolo, Richard Ford, Marco Malvaldi, Antonio Manzini, Romana Petri, Alessandro Piperno, Zeruya Shalev, Walter Siti), Ma ci sono anche giornalisti (Pierluigi Battista, Filippo Ceccarelli, Concita De Gregorio, Paolo Mauri, Andrea Vianello), filosofi (Giorgio Agamben, Massimo Cacciari, Umberto Galimberti), psicanalisti (Massimo Recalcati), registi (Ermanno Olmi), docenti universitari (Giovanna Cosenza).

Tra gli appuntamenti "spettacolari" ricordiamo il concerto di Laurie Anderson, la lezione d'arte del regista Peter Greenaway, ii reading di Nanni Moretti e Fabrizio Gifuni,, per citarne solo alcuni. Sono in programma anche approfondimenti sul mondo dell'editoria, secondo la filosofia propria della manifestazione, che da sempre si propone di non fermarsi al cosa (i libri), ma di esplorare anche il come (come vengono scritti, stampati, distribuiti). La Festa si chiude la sera di domenica 17, con un evento speciale: una conversazione con lo scrittore anglo-indiano Salman Rushdie, che dialogherà con un ospite a sorpresa.

Particolarmente ricco nell'edizione 2013 è anche il programma del Garage di Libri come, l'officina che ospita laboratori interattivi, reading, tavole rotonde, presentazioni di libri, proiezioni, con decine di ospiti illustri. Per gli studenti delle scuole medie e delle superiorisono previsti programmi specifici.

Il programma completo della manifestazione, con tutti gli eventi e gli appuntamenti è disponibile sul sito Internet del Parco della Musica www.auditorium.com