Children's tour: la fiera delle mini-vacanze

Si tratta di vnon die iche viaggiano con i genitori o da soli, senza mamma e papà, sono infattie le loro ferie non sono brevi. Alle mini vacanze intese in questo senso è dedicata la manifestazioneorganizzato da studio Lobo e, in programmanel quartiere fieristico di Modena. La manifestazione è alla sua decima edizione.

La fiera si propone di rispondere ali desideri e alle aspettative turistiche dei più piccoli e delle loro famiglie, un target in costante crescita. Secondo l'Osservatorio Nazionale sul turismo giovanile, nel 2012 ben il 76% delle famiglie italiane ha fatto almeno una vacanza di una settimana con figli minorenni, mentre l'Istat rileva che gli under 14 sono coloro che viaggiano di più: ogni anno oltre il 60% dei bambini effettua almeno una vacanza.

A Children's tour i genitori possono conoscere e incontrare direttamente località turistiche, villaggi, alberghi e strutture ricettive, parchi tematici, camp sportivi e centri per le vacanze studio, fattorie didattiche e percorsi naturalistici che danno vita a servizi ad hoc per il target 0-14. Per i bambini che visitano la fiera, gli espositori hanno anche predisposto numerose attività di intrattenimento per far sperimentare ai bambini un "assaggio" delle vacanze pensate appositamente per loro attraverso laboratori creativi e spettacoli.

Tutte le informazioni sono sito Internet www.childrenstour.it/

Da venerdì 15 a domenica 17 marzo 2013

Orari: venerdì: 09:00 - 20:00 sabato e domenica: 10:00 - 20:00

Biglietto intero: Euro 10,00 (in prevendita online Euro 9.00) Biglietto ridotto: Euro 7,00