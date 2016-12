Venezia, il gusto è in scena

• Chef in Concerto - Il congresso di alta cucina, con la partecipazione di importanti cuochi e pasticceri: ognuno di loro esprimerà per qualche minuto il suo concetto di “senza zucchero” e presenterà due studi di piatti eseguiti in modo che chiunque sia in grado di ripeterli. Per il “CON” studieranno un piatto a scelta (non un dessert) utilizzando lo zucchero e motivando l’utilità della scelta, per il “SENZA” studieranno un dessert senza zucchero.

• I Magnifici Vini di Mare Montagna Pianura e Collina – un banco di assaggio con una selezione di aziende vinicole italiane ed estere.

• Seduzioni di Gola - salone dedicato alle eccellenze gastronomiche.



Gusto in Scena è un evento a tutto campo che offre la possibilità di degustare vini noti, ma anche di cantine sconosciute. Andando in sala congressi è possibile assistere alla perfetta esecuzione di alcune ricette di dessert senza zucchero e poi continuare con un assaggio di culatello, Pata Negra (il famosissimo prosciutto crudo iberico) o altre specialità e ricominciare da capo il giro tra i sapori, i cuochi, i vini e i territori che rappresentano. Un insieme di tutto quello che rappresenta il turismo enogastronomico.

Con la V° edizione, si torna alla Scuola Grande di San Giovanni Evangelista del 1261, che ad aprile 2012 ha colpito i visitatori per il grande valore storico e artistico. il Comune di Venezia, ha mantenuto il ruolo di co-organizzatore della manifestazione, appoggiando l’evento con importanti azioni di comunicazione anche per il 2013. Insieme al Comune partecipano al progetto i grandi alberghi e i ristoranti di Venezia aderenti a Fuori di Gusto con l'obiettivo di fare di Venezia la capitale dell'enogastronomia italiana per qualche giorno. Segnaliamo tra i numerosi chef stellati che parteciperanno, Andrea Aprea, Ernst Knam, Giancarlo Morelli e Ilario Vinciguerra.

Per partecipare a Gusto in Scena si possono acquistare i biglietti e ci si può iscrivere al Congresso. Di seguito il link per approfondimenti, iscrizione, ecc.: www.gustoinscena.it