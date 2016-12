VerdeFirenze: una ventata di primavera

VERDEFIRENZE, PRIMA EDIZIONE - Dal 15 al 17 marzo a Firenze, presso il padiglione Arsenale della Fortezza da Basso, la primavera arriva un pò in anticipo con la prima edizione di VerdeFirenze, la mostra mercato dedicata a tutti i segreti del variegato e profumato mondo del giardinaggio. L'evento, con i suoi 3000 mq espositivi, si propone di diventare il punto di incontro per eccellenza tra gli operatori interessati ad affacciarsi o a consolidare la propria presenza sul mercato del centro Italia, gli appassionati del settore e tutti coloro che trovano nel “verde” un modo per rilassarsi ed impiegare il proprio tempo libero. La mostra è aperta a tutti. Qui, anche gli appassionati e i collezionisti più esigenti potranno scovarvi prodotti, piante e una vasta scelta di idee da ammirare in loco ma anche, volendo, da portare a casa. Durante i 3 giorni verranno esposte tutte le maggiori categorie di piante, dalle piante da frutto e da interno ai bonsai, alle piante grasse e alle orchidee. Oltre alle offerte dei migliori vivaisti, VerdeFirenze presenterà anche arredi da giardino, prodotti biologici, spezie, oggettistica a tema ed editoria specializzata. Collaterali alla mostra mercato, una serie di iniziative che proporranno ai visitatori una esibizione musicale realizzata con “talenti in erba”, cena di socializzazione per appassionati ‘verdi’, letture a tema, dimostrazioni di ikebana ed esperti a disposizione del pubblico per suggerimenti e consigli relativi alla cura delle piante.