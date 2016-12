Dolomiti Ski Jazz: musica in vetta

foto Ufficio stampa New Orleans alle Dolomiti. Quell’atmosfera dal ritmo coinvolgente e dalle sonorità che non annoiano mai, quelle che risuonano nelle strade di New Orleans, avranno un’eco sulle vette di casa nostra. Il Dolomiti Ski Jazz è per una settimana, dal 9 al 17 marzo, la colonna sonora delle montagne, un jazz dalle virtù estreme, perché vibra nella natura di un auditorium straordinario come quello del Patrimonio dell’Unesco delle Dolomiti e si disperde nei grandiosi panorami dell’alta quota. DaQuell’atmosfera dal ritmo coinvolgente e dalle sonorità che non annoiano mai, quelle che risuonano nelle strade di New Orleans, avranno un’eco sulle vette di casa nostra. Ilè per una settimana,la colonna sonora delle montagne, un jazz dalle virtù estreme, perché vibra nella natura di un auditorium straordinario come quello del Patrimonio dell’Unesco delle Dolomiti e si disperde nei grandiosi panorami dell’alta quota.

Si tratta di concerti che si tengono in parte durante il giorno, direttamente sulle piste da sci della Val di Fiemme, con tappe anche nella Val D’Ega: in tal modo lo sciatore, come l’appassionato senza sci, che decidesse di fermarsi al richiamo della musica, potrà apprezzare i ritmi afro-americani con le orecchie, mentre si riempirà gli occhi della maestosità del paesaggio. Tutti i concerti diurni sono ad ingresso gratuito. Gli altri concerti si terranno invece di sera in teatri o clubs della Val di Fiemme. Il programma è particolarmente interessante, vista la portata dei concertisti, fra i più amati jazzisti europei e americani. Questi nel dettaglio gli appuntamenti della Val di Fiemme: sabato 9 marzo a farsi sentire saranno i grooves organistici di Roberto Gorgazzini Organ Quartet alla Baita Gardonè Ski Center Latemar di Predazzo alle 12; il 10 marzo alle 14,30 al Rifugio Platzl Obereggen, Mauro Beggio Lifetime; l’11 marzo alle 12 Inside Straight Quartet con i fiati di Markus e Ivan Moser suoneranno al Rifugio Passo Feudo Ski Center Latemar Predazzo; London Project del chitarrista Luca Boscagin, del quale fanno parte anche Troy Miller e Rick Leon James, entrambi già al fianco di Amy Winehouse, si esibiranno il 12 marzo alle 12 al Rifugio Ciamp de Le Strie Ski area Alpe Lusia; il 13 marzo si potrà ascoltare il funky-rock ad altissimo voltaggio degli statunitensi JuiceBox al Rifugio Zischgalm a Pampeago alle 12 e il giorno successivo allo Chalet Valbona Alpe Lusia sempre alle 12; il 15 marzo sarà la volta di Eva Emingerova, cantante della Repubblica Ceca, al Ganischgeralm di Pampeago alle 12; sabato 16 alle 12 Alma Swing si esibirà al Rifugio Doss dei Laresi Alpe Cermis di Cavalese; infine al Maso dello Speck Daiano il 17 marzo alle 14 ci sarà lo Squartet con il trombettista Berni Brugger.

foto Ufficio stampa Gli eventi serali si svolgeranno fra Cavalese, Predazzo e Ziano di Fiemme con nomi prstigiosi: Kenny Garrett Quintet dello statunitense Kerry Garret, l’ultimo dei grandi sassofonisti lanciati da Miles Davis, sarà al Teatro di Cavalese il 9 marzo alle 21; il 10 marzo toccherà alla Jam Session al B’Art di Predazzo alle 21 e sempre loro saranno a Moena al Club La Grenz il 12 marzo alle 21; Kevin Hays New Day Trio (Kevin Hays è un musicista dalla grande varietà espressiva di cui si sono avvalsi anche Sonny Rollins e Pat Metheny) al Teatro di Ziano di Fiemme il 13 marzo alle 21; il 14 marzo ancora la Jam Session al Wine Bar Bellavista a Cavalese alle 21; il 15 doppio appuntamento, alle 18,30 a Cavalese alla Birreria il Vicoletto suoneranno gli Shanthi Kumari Roat Trio, mentre alle 21 a Moena al Club La Grenz ci saranno i Best Blues Power del chitarrista e cantante Maurizio Bestetti, che presenterà il suo nuovo cd The Walkin’ Man; Living Coltrane del sassofonista Stefano ‘Cocco’ Cantini nella Sala Consiliare di Predazzo il 16 marzo alle 21. www.valdega.com. Per i dettagli sui programmi www.dolomitiskijazz.com

