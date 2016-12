Spotorno: aquiloni e outdoor

, in provincia di Savona, ospita nei fine settimana di marzo laun appuntamento ormai classico nel calendario degli eventi turistici dellaSi comincia con una colorata esibizione di aquilonisti di fama internazionale, in programma sabato 9 e domenica 10 marzo, accompagnata da un'Aquilonata Notturna, mentre il 16 e il 17 marzo sono in programma una serie di appuntamenti dedicati alle discipline outdoor, con esperienze di arrampicata, biking, simulazioni di vela.

Aquiloni protagonisti, dunque, il 9 e il 10 marzo, con una serie di appuntamenti curati da “30 Kite Club” di Genova, coordinatore dei club di appassionati. Alle esibizioni diurne segue, il 9 marzo, l’Aquilonata Notturna, disciplina scenografica che utilizza aquiloni illuminati. Il Festival è arricchito da una collettiva di opere – scultura, pittura e ceramica – nella Sala Convegni Palace di Spotorno, dal 21 Marzo al 1° Aprile ed il 25 Marzo da una performance di artisti in Piazza Dante dedicata al vento.

Nei giorni 16 e 17 marzo, invece gli appassionati possono cimentarsi nella palestra di arrampicata (dimensioni h. mt. 6.70 x l. mt. 3.60), che verrà installata sul Lungomare Kennedy con assistenza di guide. C'è poi lo spettacolo acrobatico di Bike Trial Show, in piazza della Vittoria, con la

partecipazione di due campioni del mondo della specialità. Non mancano le esibizioni e dimostrazioni di vela con simulatore in piazza, a cura della Lega Navale di Spotorno e Noli,

Successivamente, il 23 e 24 marzo, è in programma un altro classico e scenografico appuntamento con l’Aeromodellismo con esibizioni sull’arenile, per l’occasione allestito con pista di decollo e atterraggio. Il festival si conclude il 6 e 7 aprile, con il parapendio: gli appuntamenti in programma prevedono il lancio degli appassionati dalla pista di decollo di Monte Mao, alle spalle di Spotorno; esperienze di paramotore e paracadutismo, voli turistici in elicottero con partenza dalla località Serra. Nel fine settimana pasquale, invece, c'è il classico concerto in piazza della Vittoria.

I quattro week end saranno affiancati dal mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato. Tutto il programma è disponibile in Rete, sul sito www.comune.spotorno.sv.it/