Nel Bresciano, i segreti dell'orto

In Lombardia ilospitaun incontro per apprendere le nozioni fondamentali necessarie a realizzare unIl corso è organizzato da Officina botanica. Il castello si trova a, in provincia di Brescia.

Tra gli argomenti trattati: il calendario lunare e la pianificazione, i terricci, i semi, le semine, i principali attrezzi, le varietà principali, e quelle più particolari, i periodi, come realizzare un semenzaio domestico, i principali trattamenti domestici e l'irrigazione corretta.

L'incontro vuole invogliare ad un ritorno ad alcune pratiche ormai in disuso come la conservazione dei semi e per dimostrare che qualunque terrazzo può trasformarsi in uno splendido orto secondo le tecniche dell'orticoltura biologica.

La sede dell'incontro è Castello Quistini, Via Sopramura 3/a Rovato (Brescia). Informazioni sul sito Internet www.castelloquistini.com/officinabotanica.

Ringraziamo Andrea Mazza per la segnalazione.