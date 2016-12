Minitalia Leolandia: la nuova stagione al via

Il priapre i cancellicon una giornata all'insegna deie delper tutta la famiglia, e presenta una grande novità: ilun affascinantein cui ammirare ben 120 specie di pesci. Con il debutto della nuova stagione arriva anche il primo ", dedicato ai fan più accaniti del parco, chiamati a raccolta per trascorrerein compagnia delle loro famiglie. Infine, in occasione della Pasqua, torna la speciale tariffa 44xtutti: che propone hotel + 2 giorni di parco a un prezzo speciale.

non si tratta di divi del cinema, cantanti o campioni sportivi, ma dei più affezionati fra i quasi 20.000 fan che seguono il parco su Facebook. Nel primo Facebook Raduno di Minitalia Leolandia, il parco ospita i primi 1000 che hanno aderito alla comunicazione lanciata sulla fan page, e li trasforma in ospiti d'onore con le loro famiglie. Durante la giornata, Capitan Uncino, Spugna e gli altri pirati del Peter Pan Show li chiamano a raccolta in uno spettacolo con canzoni e balli scatenati. Al termine dell’esibizione, una maxi foto ricordo di gruppo da taggare e condividere.

Minitalia Leolandia è immerso in un grande parco verde, contiene cinque aree tematiche con 27 giostre adatte a tutte le età. La prima area è la Riva dei Pirati, dedicata al mondo piratesco e ispirata alle pagine di Salgari; poi c’è Cowboy Town, una città in autentico stile Spaghetti Western con carovane, treni, miniere abbandonate e cercatori di pepite; a seguire Expo 1906, l’area dedicata all’esposizione di Milano di inizio ‘900, in cui ritrovare l’atmosfera della Belle Epoque con curiosi prototipi di macchine volanti e l’adrenalinico cannone umano; Terre di Leonardo, invece, è l’area in cui rivive il Rinascimento e i bozzetti del grande genio di Vinci si trasformano fantastiche giostre; infine Minitalia & Animali è il grande classico che affascina adulti e bambini con la storica Minitalia, la fattoria, il nuovo acquario e il rettilario.



E per Pasqua torna il pacchetto parco + hotel 44xtutti! Direttamente dal sito internet del parco si può prenotare una minivacanza a prezzi baby, per i bimbi, ma anche per gli adulti. Due giorni al parco e una notte in uno dei migliori hotel e B&B della zona (prima colazione inclusa) a soli 44€ a persona. Sul sito del parco sono proposti anche alcune tipologie di biglietti a prezzi convenienti, ad esempio acquistando l'ingresso online, a data fissa o in anticipo sulla giornata prevista per la visita.