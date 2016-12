Lucchesia: un universo di camelie

Laè il fiore principe della. Non a casopiccole frazioni del comune diin provincia di Lucca, sono chiamati nel loro insieme. E' qui che ogni anno, nel mese di marzo si svolge la, che quest'anno dà appuntamento agli amanti deie delleneiPer l'occasione, oltre ad ammirare gli splendidi fiori che annunciano la primavera, è possibile visitare ledella zona e leche aprono i cancelli e invitano tutti a passeggiare negli splendididove, tra fontane, lavatoi e mulini, si trovano alcuni dei più antichi e rari esemplari dell’elegante pianta di origine orientale. Infine, in questa occasione hanno luogo

Il cuore pulsante della manifestazione è, nel Borgo, la visita allo spettacolare Camellietum, il maestoso giardino alle pendici del Monte Serra che ospita oltre 700 cultivar di antiche camelie del XIX secolo. Sempre nel Borgo è da non perdere la visita ai giardini di villa Borrini, villa Orsi, villa Torregrossa e villa Giovannetti, con i loro antichi e pregiati cespugli di camelie, alcuni dei quali risalgono al Settecento. Ma il Tour delle Camelie in Villa, iniziativa giunta alla terza edizione che ha riscosso molto successo negli anni scorsi, invita a scoprire anche le altre dimore del territorio di Capannori, collegate con un’apposita navetta che collega tra loro le ville Tani, Reale, Lazzareschi, Mansi, Mazzarosa, Torrigiani e la Tenuta dello Scompiglio.

Ad arricchire l’offerta della mostra ci sono poi degustazioni di prodotti locali, tra i quali spicca l’olio extravergine di oliva, e il mercato di camelie e di libri dedicati a questa antichissima pianta, per chi desidera tornare a casa con uno speciale ricordo. La Mostra Antiche Camelie della Lucchesia,, oltre ad offrire l'occasione di conoscere le innumerevoli attrattive naturalistiche di questa zona, è anche il momento privilegiato per accostarsi alla sua storia, all’architettura e alle molteplici leggende, passeggiando tra le viuzze del Borgo in compagnia di guide turistiche e ambientali, oppure visitando la Chiusa Borrini, che vanta la produzione del primo ed unico tè italiano. Il legame tra camelie e tè è molto stretto, dato che la camelia appartiene alla famiglia delle Teacee. Ecco allora il perché della presenza di punti di ristoro dedicati alla degustazione di questa bevanda. Sabato 9 e domenica 10 marzo, inoltre, villa Orsi ospita la Cerimonia del tè Matcha e Sencha a cura della delegazione giapponese di Shizuoka, mentre per il weekend successivo è in programma un’altra cerimonia del tè a cura dell’associazione culturale giapponese Iroha.