Oricenter: sui pedali per solidarietà

Le postazioni di cui servirsi per produrre "Love Energy" sono quattro, ciascuna delle quali è attrezzata con cinque biciclette Bikemi collegate ad un dispositivo per produrre energia. Chi lo desidera, deve solo salire in sella e… pedalare, mentre un indicatore elettronico mostra l’energia generata da ogni bicicletta. Il corrispettivo in denaro del valore dell’energia prodotta durante tutto il periodo dell’evento andrà a sostenere il Centro di Accoglienza Femminile “SaraCasa” di Bergamo, che opera sotto l'egida della Caritas e che ospita e aiuta donne in difficoltà o vittime di abusi. Un motivo in più per partecipare è offerto dai numerosi premi in palio tra i "ciclisti solidali": un software assegna infatti in modo casuale buoni shopping da venti euro, indicando la bicicletta vincente sullo schermo presente in ogni postazione. Inoltre, anche chi non monta in sella può partecipare a un concorso imbucando un'apposita cartolina con cui partecipare all'estrazione di altri buoni shopping da 50, 100 e 300 euro da spendere all'interno del Centro.

Venerdì 8 marzo l'iniziativa offre poi la possibilità celebrare la Festa della Donna in modo diverso e più incisivo rispetto al dono della classica mimosa. Alle ore 14 nella'area "Love Energy" si svolge una grande kermesse in compagnia dei rappresentanti delle Istituzioni e di tutti i clienti che vorranno compiere un gesto piccolo ma importante, concreto e che non costa nulla. Tra gli ospiti spiccano i nomi di alcune tra le più alte cariche pubbliche del territorio: il Prefetto di Bergamo Camillo Andreana, il Sindaco di Bergamo Franco Tentorio, il Sindaco di Orio al Serio Gianluigi Pievani, il Presidente del consiglio di rappresentanza dei Sindaci Dott. Leonio Callioni, la Direttrice Generale ASL Dott.ssa Mara Azzi e il Direttore della Caritas di Bergamo Don Claudio Visconti. Tutti pedaleranno per produrre energia pulita e solidale, contribuendo, simbolicamente e materialmente, alla raccolta fondi. All’incontro con le autorità saranno presenti anche le volontarie e le operatrici del Centro di Accoglienza Femminile “SaraCasa”, che dal 1992 offre alle donne che si trovano in situazione di disagio un’accoglienza temporanea in vista di un reinserimento nella società.