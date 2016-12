Treviso: maratona delle 3 partenze

E' la maratona più originale dell’anno: si corre domenica 3 marzo in provincia di Treviso. E' la Treviso Marathon – Edizione 2013, che scatta in contemporanea dalle cittadine di Vidor, Vittorio Veneto e Ponte di Piave. Ogni percorso - misurato al centimetro e certificato Aims/Iaaf - si sviluppa indipendentemente dagli altri per poco più di metà maratona. Appena prima del passaggio sul Piave, avviene la congiunzione fra i tre tracciati e, da lì, la gara prosegue su un unico percorso sino al traguardo, nella caratteristica Piazza del Grano nel cuore del capoluogo.

Lo sviluppo dei tre percorsi tocca ben 18 Comuni e abbraccia gran parte della splendida Marca Trevigiana. Nella loro corsa verso Treviso, i maratoneti attraversano quello che anticamente era noto come il “Giardino di Venezia”, una terra ospitale e ricca di tesori: l’arte, la storia, l’enogastronomia, i paesaggi. La maratona ha anche un alto valore ideale: ogni partenza è contrassegnata da un colore - il verde per Vidor, il bianco per Vittorio Veneto, il rosso per Ponte di Piave – e la congiunzione fra i tre percorsi, in coincidenza con il passaggio sul Piave, fiume sacro alla Patria, porta a formare un simbolico tricolore.

Valida come Campionato Italiano Bancari e Assicurativi 2013, la Treviso Marathon è aperta anche agli atleti diversamente abili e coincide con una doppia gara (20 e 40 km) riservata agli appassionati del pattinaggio in linea. Si calcola che saranno almeno centomila le persone che assisteranno, lungo il percorso, al passaggio degli atleti.



Treviso Marathon è il momento culminante di un fine settimana di eventi, che coinvolgono l’intero capoluogo della Marca. Venerdì 1 e sabato 2 marzo, gli impianti sportivi della “Ghirada-Città dello Sport” ospitano Expo Run, il grande centro fieristico della maratona, mentre, per l’intero week-end, le centralissime Piazza dei Signori e Piazza Borsa sono sede di Expo Natura, una doppia area espositiva dedicata alla valorizzazione dei prodotti enogastronomici.

Chi non corre la Treviso Marathon può partecipare alla Tuttincorsa, la grande marcia stracittadina (3,7 km) aperta a tutti che si conclude sul traguardo della maratona, dopo aver toccato gli angoli più caratteristici del centro storico. Tutte le informazioni sul sito: www.trevisomarathon.com

Da atleta o da spettatore, peccato non esserci. Davvero.

Ringraziamo Mauro per la segnalazione