Golosaria e i sapori del Monferrato

Prologo della manifestazione è anche quest'anno l'Aperitivo alla Marengo giunto alla quarta edizione, in programma il 1 marzo. Si tratta di un grande festival tra i locali di Alessandria dedicato a tutti gli appassionati dell'happy hour, per rievocare i fasti di Gigi Capra e dei personaggi del bien vivre alessandrino che codificarono un particolare aperitivo, col banco ricco di specialità.

Golosaria apre i battenti con il suo ricco programma di iniziative dedicate al gusto. Cuore dell'iniziativa, come di consueto, è il Castello di Casale Monferrato che, nel primo weekend della kermesse, ospita i migliori artigiani del gusto di tutta Italia, selezionati dal Golosario di Paolo Massobrio. I paesi e le città coinvolti sono oltre venti, tra cui Alessandria, Casale Monferrato, Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Camino Monferrato, Gabiano, Giarole, Mirabello, Murisengo, Oviglio, Pontestura, Quattordio, Rosignano Monferrato, Montemagno e molti altri. Si comincia alle ore 11.00 con i produttori di cose buone e i vini dell'Enoteca Regionale del Monferrato che si trova all'interno del castello di Casale: nella corte sono in programma degustazioni di agnolotti e battuta di carne, oltre a visite guidate alle segrete del Castello e alla mostra "E per abito un cappello, arte da passeggio". C'è poi l'Aperigrill e il garden center Peraga (ore 16/18). In città invece, presso Palazzo Vitta (via Trevigi), è aperta la mostra "Abito il sogno che mi abita" dell'artista casalese Marco Porta (ingresso gratuito); il ristorante La Torre festeggerà i suoi 100 anni di attività con un particolare menu (per prenotazioni: tel. 014270295). Da non perdere, sempre a Casale Monferrato, la visita alla Cattedrale di Sant'Evasio e al Tesoro del Duomo, alla Torre Civica, il Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi.si tiene l'incontro: "Il cibo e la forza dell'amore", con Gemma Capra Calabresi e Davide Gibertoni autore del libro Il sorriso di una farfalla. L'incontro è moderato da Paolo Massobrio. La giornata si anima anche in tanti altri luoghi monferrini come cantine, piazze, castelli.