Bicifi: il Festival della bicicletta

in particolare c'è l’area intitolata a Bartali, il mito su due ruote che regala un’atmosfera amarcord; nel padiglione troviamo la bicicletta rivista attraverso gli occhi della moda e del design, a partire dagli accessori che oggi sono tornati di moda; poi per una pausa ci si potrà sedere al “Caffè dell’Eroica”. Per fare un viaggio nel mondo della bicicletta attraverso immagini, canzoni, racconti e versi c’è un modo davvero speciale: il “Palco a pedali”, ossia uno spettacolo per il quale agli spettatori è affidato il compito di produrre l’energia elettrica per alimentare luci e audio pedalando seduti su 128 biciclette modificate allo scopo e messe a disposizione del pubblico più attivo e partecipe. L’idea è di Andrea Satta, voce dei Tetes de Bois, gruppo romano che sperimenta questa performance già dal 2011. In programma ci sono reading, spettacoli musicali e omaggi teatrali.

(per informazioni www.bicifi.it ) è un punto di incontro per professionisti, campioni del ciclismo, curiosi, appassionati ansiosi di vedere i mezzi più innovativi in procinto di entrare in commercio a fianco delle biciclette d’epoca provenienti dai musei di tutta Italia. C'è tanto spazio anche per i bambini desiderosi di imparare ad andare in bici senza rotelle - per loro c'è la “via le rotelle” spazio e insegnanti dedicati, domenica 3 marzo alle ore 11 – e per quelli più grandi che possono partecipare ad un mini corso di educazione stradale su un campo scuola allestito per l’occasione. Il divertimento è assicurato grazie alle animazioni sportive con l’uso del percorso di Gimkana Bike (dell’associazione sportiva Toscanabike) riservato a bambini e ragazzi e alla “Bike Show Arena” l’area delle esibizioni di MTB, Bike Trial, PUMP Truck.

Molte delle attività si svolgono all’aperto, nella Piazza, che è il luogo delle premiazioni: sabato si consegnano le coppe ai vincitori della Granfondo Firenze De Rosa, 130 chilometri a cui partecipano oltre 2000 ciclisti provenienti da tutta Italia. La partenza è da Firenze sabato 2 marzo alle 10, e, passando per il centro storico, arriverà fino in Chianti per poi chiudersi in città, sullo stesso tracciato che vedremo poi ai Mondiali. E proprio a questo riguardo è il caso di dire “il Mondiale è già qui”: questo il nome della grande area in cui si presenta il Campionato Mondiale 2013 che si terrà in Toscana con appuntamento conclusivo il 29 settembre sul traguardo di Firenze. Con il visual trainer chiunque potrà provare l’emozione di correre il Mondiale sulle strade toscane.