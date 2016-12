A Licenza, la sagra della polenta "Rencocciata"

Siamo a, un paese a soli cIl villaggio, di antica tradizione contadina, è piccolo, ma la sua posizione immersa nel verde del, regala un panorama così bello da affascinare persino il poeta latino, il quale ne fece il suo rifugio per riposarsi dalle fatiche cittadine.gli amanti dei buoni sapori si danno appuntamento qui per la

La giornata promette divertimento, visite alle bellezze storiche del posto, tra cui il borgo antico, il Castello Orsini, il Museo Oraziano e i siti archeologici come i ruderi della Villa di Orazio. Chi preferisce le escursioni nella natura può passeggiare nel Parco Nazionale. Ma l'appuntamento pricipale è quello con la polenta, proposta negli stand gastronomici allestiti dalla Pro Loco. La polenta è "dura", ovvero ripassata alla griglia, "rencocciata": si mangia come se fosse pane, in abbinamento alle pietanze più svariate. A completare la giornata ci sono balli, canti e giochi per tutti. Musica, balli, giochi per una bellissima giornata.