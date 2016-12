A Montichiari la cucina da campioni

Unavede in lizza ledi ogni parte d'Italia che si danno appuntamentoaln provincia di Brescia, per la, con la disfida del. Il tema scelto per quest'anno è: "La scoperta di un territorio passa anche attraverso la conoscenza della storia culinaria fatta di prodotti tipici, usi e tradizioni. Il ristorante, luogo cult per la valorizzazione dei prodotti agricoli del territorio e sinonimo di marketing del territorio". In gara 20 istituti di formazione alberghiera europea, valutati da una giuria di cuochi e giornalisti presieduta dal maestro del dolce

Il Gran Trofeo si propone di valorizzare il territorio e i prodotti della provincia bresciana attraverso la formazione e la consapevolezza dell'importanza dell'attività ristorativa per gli studenti in sinergia con i produttori bresciani, con l'intento di sviluppare un percorso umano e culturale legato alla cultura enogastronomica italiana in un'ottica di rilancio del mondo della ristorazione professionale. A questo proposito la competizione è intesa come stage/tirocinio professionalizzante, dalla grande valenza formativa; con la stessa finalità è stata previsto un corso di aggiornamento per i docenti delle squadre selezionate, previsto per la terza settimana di gennaio 2013.

Il Campionato è organizzato dalla Provincia di Brescia - Assessorato Agricoltura, Alimentazione e Agriturismo, Cast Alimenti - La Scuola di Cucina, ALMA - La scuola internazionale di cucina italiana

Le prove in programma sono le seguenti: Concorso internazionale di Cucina; Concorso internazionale del servizio di sala; Concorso internazionale del servizio di Formaggio; Concorso internazionale "Ambasciatori del territorio bresciano"; Concorso internazionale "I CORTI DEL GRAN TROFEO - Brescia terra di profumi, colori e sapori"; Concorso internazionale "A Tavola nelle regioni d'Europa".