Sotto la luna con gli sci ai piedi

si scia al chiaro di luna venerdì 22 e sabato 23 febbraio, ma si approfitta dell'astro d'argento anche per romantiche cene in quota, da concludere con un'adrenalinica discesa in pista con gli sci ai piedi sotto l'ombra del Cervino. L'iniziativa si chiama "Tintarella di Luna” ed è frutto dell'iniziativa dei gestori dei rifugi in collaborazione con la società impianti Cervino S.p.A. e i maestri di sci. Ci si gode la notte da soli o in compagnia di amici e istruttori sulla pista del “Ventina” (dai 3.500 mt. di Plateau Rosà) e sulla pista “6” (zona Bontadini - Plan Maison, con arrivo in paese sul versante “Cretaz”). Prima della sciata si fa il pieno di cose buone e di grande cucina, tra maestri e allievi, nei rifugi protagonisti di questa iniziativa. Dopo gli appuntamenti di venerdì 22 e sabato 23 febbraio, si replica il 23 e 24 marzo. I ristoranti e i rifugi aperti di notte, da contattare per le prenotazioni, sono Bar Ristorante Bontadini: tel. 335 250312. Bar Ristorante Gran Sometta: tel. 339 5457257; Rifugio Guide del Cervino: tel. 0166 948369: Bar Ristorante Pousset: tel.347 4526937: Rifugio Teodulo: tel. 0166 949400; Bar Ristorante Tuktu: tel. 339 5310776. Tutte le informazioni sono sul sito internet www.cervinia.it