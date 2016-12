Milano e il Carnevale ambrosiano

Il Carnevale ambrosiano, come è tradizione, si prolunga per qualche giorno ancora oltre il mercoledì delle Ceneri, che per tutti gli altri, segna l'inizio della Quaresima. A Milano, invece, maschere e coriandoli impazzano ancora, fino al picco del Sabato Grasso, che quest'anno cade il 16 febbraio. La manifestazione meneghina unisce con un filo diretto la cultura urbana e contemporanea con la festa popolare, fatta di maschere, installazioni, scenografie, musica Live e DJ-Set. Dopo un preludio nella serata di venerdì 15 febbraio con la Festa di strada in via Tortona, il Carnemval Busker Festival, con scenografie dal carnevale di Busseto, prende il via il programma di festeggiamenti carnevaleschi nel centro della città.

Sabato si comincia alle 14 in piazza Duomo con la parata di apertura, in compagnia dei personaggi dei cartoni animati più popolari tra i bambini. Alle 14.30 si svolge la tradizionale cerimonia di consegna delle chiavi della città da parte dell’Autorità cittadina alle maschere del Meneghino e dalla Cecca. A seguire, alle 15, la sfilata dei carri della Federazione Oratori Milanesi. Quindi, sempre in Duomo, entra in azione la scuola di magia di Harry Potter, con giochi in piazza, illusionisti e trasformisti. Per tutti, maxi giochi in piazza, all'insegna dell'aggregazione e della allegra compagnia.