BIT 2013, le tendenze turismo in Fiera a Milano

Innanzi tutto il 2013 potrebbe essere l'anno della svolta: secondo le ultime previsioni pubblicate da Banca d’Italia, nel nostro Paese la recessione dovrebbe concludersi nel secondo semestre di quest’anno e nel 2014 il tasso di crescita del PIL tornerà positivo. In attesa della ripresa, i viaggiatori s adoperano per "inventare" modi originali e meno costosi per andare in vacanza, senza troppe rinunce, nonostante i budget ancora ridotti. Ecco le tendenze più interessanti dall'universo turismo. Da sottolineare in prima battuta è il nuovo atteggiamento nei confronti del viaggio: trovano sempre meno favore i viaggi "generici" a favore di quelli "esperienziali", motivati da interessi specifici. E se il soggiorno deve essere più breve, sarà più intenso. I temi caldi in questo senso sono natura, cultura, gusto e avventura.

ITALIA – Il padiglione Italy ospita l'offerta delle regioni italiane, con la sua ricca varietà di paesaggi, monumenti e tradizioni enogastronomiche, l’Italia si propone come la destinazione ideale per il turismo esperienziale. Partendo dalle quattro macro aree indicate sopra, gli amanti del gusto non devono perdere una visita al padiglione della Puglia. L’Appia dei vini con i Negramaro, Primitivo e Malvasia, o le vie dell’olio come quelle delle Terre di Bari, d’Otranto e Tarentine si combinano con un’offerta culturale originale quale la Notte della Taranta.

Per I fan della vacanza culturale una meta originale sono invece le Marche, che puntano sulla carta del mistero con segreti, miti e leggende tramandate nei secoli. Jesi (AN) è legata alla nascita di Federico II di Svevia, detto stupor mundi; a Offagna (AN) l’antico castello, magico e suggestivo, ospiterebbe il fantasma di un’antica signora; sotto Osimo (AN) si è conservato perfettamente un vero e proprio mondo sotterraneo di grotte, cunicoli e passaggi segreti, che collegano i palazzi.

trovano mete d'elezione in Trentino: terra e cielo, roccia e acqua, neve e prati, la regione è una vera e propria palestra a cielo aperto dove praticare il meglio delle attività outdoor, a tu per tu con una natura emozionante. Ne sono esempi i percorsi di trekking come quelli delle Dolomiti di Fassa, del Giro del Lagorai, delle Pale di San Martino o delle Dolomiti di Brenta, lungo i sentieri del Parco Naturale Adamello-Brenta.