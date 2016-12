Ivrea e la Battaglia delle arance

Lae è il momento culminante delloun momento spettacolare e uno dei riti di Carnevale più antichi del nostro Paese. Nei giorni del culmine carnevalesco, per le vie della città infuria una vera battaglia tra aranceri a piedi e aranceri sui carri, combattuti a suon di lanci di frutti, trasformati in autentici proiettili. La battaglia è molto spettacolare e agguerrita, tanto che ogni anno si conclude con un certo numero di contusi. Al termine delle schermaglie viene decretato il vincitore. Il rituale unisce fortemente i partecipanti ai vari eventi, tanto che è d'obbligo per tutti, visitatori compresi, indossare il berretto frigio di colore rosso. La festa si svolgefebbraio: ladelle arance si svolge

foto Ufficio stampa

Il momento culmine del Carnevale e di maggior richiamo per i visitatori è però indiscutibilmente la Battaglia delle arance. I carri rappresentano i manipoli di sgherri armati agli ordini del tiranno, mentre le squadre a piedi sono le bande popolane in rivolta. La battaglia dunque vuole significare l'ideale lotta per la conquista della libertà dall'oppressione del signore e ha per teatro le principali piazze della città, tra i carri che passano al seguito del corteo e le squadre che occupano la piazza. I carri sono trainati da pariglie o quadriglie di cavalli; su ogni carro trovano posto squadre di circa dieci "aranceri", protetti da costumi con vistose imbottiture e da grandi maschere di cuoio con grate di ferro per riparare il viso. Le bande a piedi sono formate invece da centinaia di aranceri, uomini e donne, che si lanciano all'assalto del carro cercando di colpire gli avversari sulla maschera protettiva, in modo che il succo delle arance entri loro negli occhi. I colorati costumi hanno campanelli alle caviglie e casacche semiaperte sul davanti in modo da poter contenere una buona scorta di arance-proiettili. Non indossano invece protezioni dal "fuoco" avversario. Una speciale commissione osserva, nei tre giorni di suo svolgimento, l'andamento della battaglia ed assegna un premio alle bande a piedi e ai carri che si sono particolarmente distinte per ardore, tecnica e lealtà.

Tra le raccomandazioni per chi vuole assistere alla festa gli organizzatori ricordano:

1- Presentarsi indossando abiti sportivi, facilmente lavabili e scarpe che non scivolino

2 – Durante la festa Indossare il berretto frigio

3 - Attenzione alle arance volanti: proteggersi il viso con un braccio alzato.

4 – Tirare le arance solo a chi è sul carro, mai a chi sta sotto

5 - Non tirare arance ai cavalli

6 - Non stare con il viso attaccato alle reti: sono molli e si piegano.