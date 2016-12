Cioccolentino: un amore di cioccolato

in questi giorni èdale strade del centro storico della città umbra ospitano, la kermesse giunta quest’anno alla decima edizione. Si tratta di un vero e proprio "Evento coi Fiocchi", come proclama il claim della manifestazione, che unisce la dolcezza del cioccolato a quella della tenerezza e della passione di chi si ama.

Terni rivendica infatti il suo ruolo di capitale di tutti gli innamorati: San Valentino, infatti, è stato il primo Vescovo della città umbra. Qui sono custodite le sue reliquie e sempre più è nata la consuetudine di festeggiare gli innamorati. Il programma 2013 è ricco e articolato, tutto imperniato sulla bontà per antonomasia: lungo le strade del centro storico cittadino ci sono lezioni di cioccolateria artigianale, momenti "sensoriali", degustazioni e installazioni scenografiche dedicate al cake design. E visto che il dolce dell'amore e della passione è proprio il cioccolato, Terni unisce l’esclusività del San Valentino ad una storica tradizione di alta pasticceria. In occasione di Cioccolentino sono oltre sessanta le aziende dolciarie che propongono il meglio dall'universo del Cibo degli Dei, e una ventina gli appuntamenti disposti secondo una serie di percorsi esperienziali. Tra questi "Choco Sensorial" vera e propria degustazione al buio; "Dolcemente in Tour", con golose escursioni nella città dell’Amore attraverso un Bus-laboratorio che tocca i luoghi più belli e suggestivi di Terni. A bordo del Bus c'è anche un Maestro Pasticcere che abbina alla visita turistica un’esclusiva lezione di pasticceria, in un singolare laboratorio itinerante. Non manca poi il "Cioccolataio" con le sue meravigliose bontà, dove un Maestro Cioccolatiere rivela ai visitatori tutti i segreti del cioccolato, mentre una serie di iniziative dedicate alla ricerca dell’anima gemella aiutano gli ultimi single presenti a trovare la propria "mezza mela".

Chi vuole approfittare della festa degli innamorati per un tour romantico in terra d'Umbria, in un itinerario turistico a misura “d’innamorato” alla scoperta dei borghi più antichi ed affascinanti d’Italia, tra le bellezze naturalistiche e storico-artistiche di questa zona.

Cioccolentino si svolge dal 9 al 14 febbraio con orario continuato 10-20 nelle vie del centro storico di Terni. Il programma completo della manifestazione è online sul sito www.cioccolentino.com